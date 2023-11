Dom, mieszkanie, willę Valdemāra 37

Ryga, Łotwa

od €46,080

Poddaj się: 2020

Nowe apartamenty w centrum miasta! W ofercie mieszkania w całkowicie odnowionym, zabytkowym budynku Lāčplēša 24, które znajdują się w aktywnym centrum Rygi z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Dodatkowe informacje Dom składa się z 47 mieszkań, 6 warsztatów artystów i 2 lokali handlowych. Budynek ma 2 wejścia. Dostępnych jest 20 apartamentów typu Compact Studio o powierzchni od 19,9 do 36 m ²; 19 apartamentów z jedną sypialnią, od 27,9 do 59 m ²; apartamenty z 2 sypialniami o powierzchni od 51,3 do 77,3 m ². Apartamenty oferowane są w pełnej dekoracji wnętrz przy użyciu wysokiej jakości materiałów od producentów w Niemczech i Finlandii. Budynek zakończył prace remontowe: • fasada i dach, • nowe wysokiej jakości okna drewniane i plastikowe, • nowa sieć przewodów elektrycznych, • nowy system zaopatrzenia w wodę, • nowy system wentylacji dla każdego mieszkania – osobno dla kuchni i łazienki, • nowe windy « Schindler », • nowy ekspresowo-optyczny internet i telewizja, • hydraulika – standard IDEAL (Niemcy), • parkiet wykonany z dębu lub jesionu, • grzejniki z termoregulacją i miernikami, • ognioodporne drzwi przednie w każdym mieszkaniu; • lekkie ciała (Niemcy), • klucz kodu i domofon.