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Wille na sprzedaż w Łotwa

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5 obiektów total found
Willa w Kokneses pagasts, Łotwa
Willa
Kokneses pagasts, Łotwa
Miejsce, gdzie czas zwalnia i zaczyna się prawdziwy relaks. Zostaw codzienne zmartwienia za …
$2,05M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Ryga, Łotwa
Willa
Ryga, Łotwa
Dwór z drewnianym budynkiem i drugi dom mieszkalny na terytorium. Dobrze zachowana powierzch…
$742,229
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Rendas pagasts, Łotwa
Willa
Rendas pagasts, Łotwa
Dwór z bogatą historią, stuletni park z jeziorem o powierzchni 7000 m2. Na pierwszym piętrze…
$146,410
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Praulienas pagasts, Łotwa
Willa
Praulienas pagasts, Łotwa
Uroczy zamek Lazdona Manor ma długą historię, po doświadczeniu swoich czasów dawno temu. Od …
$157,824
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Elejas pagasts, Łotwa
Willa
Elejas pagasts, Łotwa
Nieruchomość jest wyjątkowym sadem myśliwskim i hodowlanym położonym w odległości 96,4 ha od…
$3,75M
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Agencja
International real estate agency Habita
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