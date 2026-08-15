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Hotele na sprzedaż w Łotwa

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Ryga
8
Jurmała
7
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16 obiektów total found
Hotel 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 000 m²
Hotel położony jest w samym sercu Jurmala na Majori. W miejscu obok głównej ulicy - Jomas, k…
$2,27M
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Hotel 476 m² w Ryga, Łotwa
Hotel 476 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 476 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż jest hostel w Boulder.Kompleks obejmuje 17 pokoi z łazienkami.Pokoje o różnych k…
$581,908
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Hotel 1 342 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 342 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 342 m²
Piętro 2/2
Wyjątkowy luksusowy hotel butikowy w samym sercu Jurmala, zaledwie 200 metrów od plaży i uli…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 283 m² w Ryga, Łotwa
Hotel 283 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 283 m²
Na sprzeda? lokali na trzecim pi? trze w sześciopiêtrowym budynku obok nowego kompleksu biur…
$650,646
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 1 094 m² w Ryga, Łotwa
Hotel 1 094 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 094 m²
Na sprzedaż całkowita powierzchnia 1 '094 m2, która znajduje się na 3-6 piętrach obok budynk…
$2,52M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 768 m² w Ryga, Łotwa
Hotel 768 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 768 m²
Piętro 3/3
Oferujemy hotel położony w jednym z najbardziej dynamicznych i rozwijających się obszarów Ry…
$1,45M
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TekceTekce
Hotel 247 m² w Ryga, Łotwa
Hotel 247 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 247 m²
Na sprzedaż lokali na szóstym (mansard) piętrze w sześciopiętrowym budynku obok nowego kompl…
$569,609
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 1 126 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 126 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 126 m²
Na sprzedaż nieruchomości komercyjnych na ulicy Jomas w Jurmala z zatwierdzonym projektem od…
$1,36M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 330 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 330 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 330 m²
Piętro 3/3
Oferujemy kupić pensjonat lub apartament, położony w samym centrum Jurmala, w Bulduri. Jeden…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 2 479 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 2 479 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 2 479 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 4 * hotel Segevold, w jednym z najpiękniejszych miast na Łotwie – w Sigulda, w p…
$1,51M
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Hotel 1 342 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 342 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 342 m²
Wyjątkowy luksusowy hotel butikowy w samym sercu Jurmala, zaledwie 200 metrów od plaży i uli…
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Hotel 780 m² w Łotwa
Hotel 780 m²
Łotwa
Powierzchnia 780 m²
Centrum rekreacji znajduje się nad brzegiem jednej z największych rzek na Łotwie - Gauja ( w…
$922,662
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Hotel 650 m² w Ryga, Łotwa
Hotel 650 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 11
Powierzchnia 650 m²
Piętro 5/5
Hotel na sprzedaż w sercu Starej Rygi. Powierzchnia działki 200 m2, budynek 660 m2. Idealny …
$2,56M
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Hotel 1 500 m² w Ryga, Łotwa
Hotel 1 500 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 30
Powierzchnia 1 500 m²
Nieruchomość handlowa cegieł w centrum Starego MiastaPowierzchnia całkowita: 1500 m2.Budynek…
$4,58M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 1 903 m² w Ryga, Łotwa
Hotel 1 903 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 903 m²
Przebudowa budynku w projekcie mieszkaniowymRyga, Rynek Centralny (UNESCO)1. Obiekt inwestyc…
$1,13M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/3
Nowy budynek na sprzedaż w Jurmala, Mellugi: trzypiętrowy hotel przy autostradzie Mellugi, w…
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Typy nieruchomości w Łotwa.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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