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Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls

Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
;
37
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ID: 35091
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1551
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.04.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga
  • Adres
    Balasta dambis, 2 k 2

O kompleksie

Przeniesienie
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Prezentuje Nama Kvartāls - Rejon Nowego Centralnego Biznesu w Rydze Prezenty Nama Kvartāls jest najbardziej ambitnym projektem mieszanym w Rydze, którego łączna inwestycja wynosi około 500 milionów euro. Ma przekształcić lewy bank miasta w główny ośrodek biznesu i innowacji. Dostępne spacje i infrastruktura: Obszar leasingowy: Oferujemy elastyczne pomieszczenia biurowe klasy A od 200 do 2500 m ². Business Center: 26 000 m ² powierzchni roboczej sztuki. Wielofunkcyjność: 23-piętrowa wieża mieszkalna, hotel, edukacja i opieka zdrowotna. Łączność: Wielofunkcyjny budynek z ponad 1000 miejscami parkingowymi i rozbudowaną infrastrukturą ładowania EV. Przestrzeń zewnętrzna: 14 000 m ² terenów zielonych dla rekreacji i użytku publicznego. Zrównoważony rozwój: Wszystkie budynki są zaprojektowane w taki sposób, aby z certyfikacją BREEAM były niemal zerowe, zapewniały zrównoważone środowisko i zoptymalizowane koszty operacyjne.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
Edukacja
Jedzenie i picie
Finanse

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Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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