Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls

Prezentuje Nama Kvartāls - Rejon Nowego Centralnego Biznesu w Rydze Prezenty Nama Kvartāls jest najbardziej ambitnym projektem mieszanym w Rydze, którego łączna inwestycja wynosi około 500 milionów euro. Ma przekształcić lewy bank miasta w główny ośrodek biznesu i innowacji. Dostępne spacje i infrastruktura: Obszar leasingowy: Oferujemy elastyczne pomieszczenia biurowe klasy A od 200 do 2500 m ². Business Center: 26 000 m ² powierzchni roboczej sztuki. Wielofunkcyjność: 23-piętrowa wieża mieszkalna, hotel, edukacja i opieka zdrowotna. Łączność: Wielofunkcyjny budynek z ponad 1000 miejscami parkingowymi i rozbudowaną infrastrukturą ładowania EV. Przestrzeń zewnętrzna: 14 000 m ² terenów zielonych dla rekreacji i użytku publicznego. Zrównoważony rozwój: Wszystkie budynki są zaprojektowane w taki sposób, aby z certyfikacją BREEAM były niemal zerowe, zapewniały zrównoważone środowisko i zoptymalizowane koszty operacyjne.