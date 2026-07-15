Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls

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Prezentuje Nama Kvartāls - Rejon Nowego Centralnego Biznesu w Rydze
Prezenty Nama Kvartāls jest najbardziej ambitnym projektem mieszanym w Rydze, którego łączna inwestycja wynosi około 500 milionów euro. Ma przekształcić lewy bank miasta w główny ośrodek biznesu i innowacji.
Dostępne spacje i infrastruktura:
Obszar leasingowy: Oferujemy elastyczne pomieszczenia biurowe klasy A od 200 do 2500 m ².
Business Center: 26 000 m ² powierzchni roboczej sztuki.
Wielofunkcyjność: 23-piętrowa wieża mieszkalna, hotel, edukacja i opieka zdrowotna.
Łączność: Wielofunkcyjny budynek z ponad 1000 miejscami parkingowymi i rozbudowaną infrastrukturą ładowania EV.
Przestrzeń zewnętrzna: 14 000 m ² terenów zielonych dla rekreacji i użytku publicznego.
Zrównoważony rozwój: Wszystkie budynki są zaprojektowane w taki sposób, aby z certyfikacją BREEAM były niemal zerowe, zapewniały zrównoważone środowisko i zoptymalizowane koszty operacyjne.
Charakterystyka obiektu
Parametry obiektu
Rok realizacji
2026
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
Edukacja
Jedzenie i picie
Finanse
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