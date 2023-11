Ventspils loft (Ventspils iela 63c)

Ryga, Łotwa

od €1

Poddaj się: 1911

Wielomieszkaniowy budynek do wynajęcia w centrum Rygi, położony przy ulicy Aleksandra Čaka 83/85, jest historycznym i godnym uwagi zabytkiem architektury. Został zbudowany w 1911 roku i zaprojektowany przez architekta Jānisa Alksnisa. Budynek znany jest z charakterystycznego sześciopiętrowego ceglanego skrzydła znajdującego się na dziedzińcu. Ten piękny budynek do wynajęcia był wcześniej znany jako „Elsiņa House”". Odzwierciedla styl architektoniczny z początku XX wieku i jest wysoko ceniony wśród miłośników historii i miłośników architektury. Fasada budynku ma różnorodne ozdoby i detale charakterystyczne dla tamtej epoki. Ten budynek oferuje różnorodne apartamenty do wynajęcia zlokalizowane na różnych piętrach. Każdy apartament jest wyposażony we wszystkie niezbędne nowoczesne udogodnienia i może pomieścić opcje jednopokojowe i wielopokojowe. Wiele apartamentów oferuje zachwycające widoki na ulicę Aleksandra Čaka i otaczający ją krajobraz centrum Rygi. Usytuowany w bardzo dogodnej lokalizacji w sercu Rygi, ten budynek pozwala mieszkańcom cieszyć się tętniącą życiem atmosferą miasta i bliskością różnych usług, instytucji kulturalnych, sklepów i restauracji. Pobliski transport publiczny zapewnia łatwy dostęp do innych części Rygi, dzięki czemu jest to wygodne miejsce do życia zarówno dla mieszkańców, jak i gości miasta. Budynek do wynajęcia z wieloma mieszkaniami przy ulicy Aleksandra Čaka 83/85 jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą mieszkać w zabytkowym i znaczącym kulturowo domu, który oferuje nowoczesny komfort życia. Jest to również idealna opcja dla tych, którzy chcą wykorzystać zalety centralnego obszaru Rygi, jednocześnie doceniając historyczne środowisko i dziedzictwo architektoniczne.