Centrum biznesowe Dzirnavu street 57

Jest on wynajęty do różnych eleganckich biur w Mill Street 57, fasady domów, z wejściem od ulicy. Wszystkie pokoje zostały niedawno wykonane w wysokiej jakości napraw kosmetycznych. 1. podłogą budynku jest 24 / 7 całodobowa ochrona i nadzór wideo odbywa się przez obwód budynku. Dziedziniec znajduje się w pobliżu parkingu EuroPark, kilka oddziałów bankowych, transportu publicznego, sklepów. Opłata za zarządzanie wynosi 1EUR / m2.
Cena:
Biura mogą wynająć od 7,50 EUR / m2 do 82 EUR / m2 + VAT
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
Edukacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.