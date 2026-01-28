Centrum biznesowe Dzirnavu street 57

Jest on wynajęty do różnych eleganckich biur w Mill Street 57, fasady domów, z wejściem od ulicy. Wszystkie pokoje zostały niedawno wykonane w wysokiej jakości napraw kosmetycznych. 1. podłogą budynku jest 24 / 7 całodobowa ochrona i nadzór wideo odbywa się przez obwód budynku. Dziedziniec znajduje się w pobliżu parkingu EuroPark, kilka oddziałów bankowych, transportu publicznego, sklepów. Opłata za zarządzanie wynosi 1EUR / m2. Cena: Biura mogą wynająć od 7,50 EUR / m2 do 82 EUR / m2 + VAT