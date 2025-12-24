Nieruchomości komercyjne Island Park

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Island Park - Gdzie Raj spotyka okazję
Island Park jest wizjonerskim nabrzeżu społeczności mieszkalnej znajduje się w Zařusala - miejsce, gdzie miejska elegancja spełnia naturalny spokój. W samym sercu projektu znajduje się ekskluzywny trzypiętrowy budynek mieszkalny z podziemnym garażem i hojnymi tarasami z widokiem na rzekę i panoramę Rygi.
Przestronne tarasy są sygnaturą budynku, oferując zapierające dech w piersiach widoki panoramiczne. Ciesz się poranną kawą przez delikatny dźwięk rzeki lub gospodarzem wieczornego spotkania podczas oglądania zachodu słońca nad miastem. Pomimo spokojnej i prywatnej lokalizacji półwyspu, centrum miasta jest zaledwie kilka minut.
Island Park to miejsce, gdzie każdy dzień czuje się jak święto. Twoja wyspa. Twoja przyszłość.
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
