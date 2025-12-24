  1. Realting.com
  Łotwa
  Ryga
  Nieruchomości komercyjne Island Park

Nieruchomości komercyjne Island Park

Ryga, Łotwa
Cena na żądanie
17
ID: 32981
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1531
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 23.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Island Park - Gdzie Raj spotyka okazję Island Park jest wizjonerskim nabrzeżu społeczności mieszkalnej znajduje się w Zařusala - miejsce, gdzie miejska elegancja spełnia naturalny spokój. W samym sercu projektu znajduje się ekskluzywny trzypiętrowy budynek mieszkalny z podziemnym garażem i hojnymi tarasami z widokiem na rzekę i panoramę Rygi. Przestronne tarasy są sygnaturą budynku, oferując zapierające dech w piersiach widoki panoramiczne. Ciesz się poranną kawą przez delikatny dźwięk rzeki lub gospodarzem wieczornego spotkania podczas oglądania zachodu słońca nad miastem. Pomimo spokojnej i prywatnej lokalizacji półwyspu, centrum miasta jest zaledwie kilka minut. Island Park to miejsce, gdzie każdy dzień czuje się jak święto. Twoja wyspa. Twoja przyszłość.

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

