Nieruchomości komercyjne Island Park

Island Park - Gdzie Raj spotyka okazję Island Park jest wizjonerskim nabrzeżu społeczności mieszkalnej znajduje się w Zařusala - miejsce, gdzie miejska elegancja spełnia naturalny spokój. W samym sercu projektu znajduje się ekskluzywny trzypiętrowy budynek mieszkalny z podziemnym garażem i hojnymi tarasami z widokiem na rzekę i panoramę Rygi. Przestronne tarasy są sygnaturą budynku, oferując zapierające dech w piersiach widoki panoramiczne. Ciesz się poranną kawą przez delikatny dźwięk rzeki lub gospodarzem wieczornego spotkania podczas oglądania zachodu słońca nad miastem. Pomimo spokojnej i prywatnej lokalizacji półwyspu, centrum miasta jest zaledwie kilka minut. Island Park to miejsce, gdzie każdy dzień czuje się jak święto. Twoja wyspa. Twoja przyszłość.