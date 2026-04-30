Centrum biznesowe Stabu iela 47

Stabu Street 47 - Representative Office Space in Riga City Centre
Wysokiej jakości pomieszczenia biurowe są dostępne do wynajęcia w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w centrum Rygi - Stabu Street 47, między Krišjāņa Barona i Aleaksandra Čaka ulicy. Budynek, zbudowany w 1928 roku i zaprojektowany przez architekta Paulsa Mandelštamsa, łączy historyczny urok architektoniczny z nowoczesną funkcjonalnością biura.
Biuro znajduje się na 5 piętrze odnowionego budynku dziedzińca, oferując ciche i produktywne środowisko pracy z dala od hałasu ulicy. Pomieszczenia zapewniają całodobowy dostęp, co czyni je idealnym dla firm z elastycznymi godzinami pracy.
Cechy biura
Zamknięty układ z czterema oddzielnymi pokojami
Prywatna łazienka
Wysokiej jakości wykończenie wnętrza:
Podłoga laminatowa
malowane ściany
okna podwójne
drzwi drewniane
Okna zwrócone do dziedzińca
Zalety budowlane
Odnowiony budynek
Czyste i dobrze utrzymane schody
Winda
24 / 7 ochrona i nadzór wideo
Sprzątanie biurowe dwa razy w tygodniu
Systemy alarmowe i bezpieczeństwa pożarowego
Instrumenty i udogodnienia
Centralne ogrzewanie
Wszystkie niezbędne komunikaty
Dostępne połączenie internetowe
Własność zarządzana profesjonalnie
Lokalizacja
Infrastruktura dobrze rozwinięta
Transport publiczny w pobliżu
Sklepy, kawiarnie i usługi w odległości spaceru
Wygodny dostęp ze wszystkich części Rygi
Aktywny przepływ pieszych
Na dziedzińcu nie jest dostępny parking; płatny parking znajduje się naprzeciwko budynku (~ 60 EUR / miesiąc).
Warunki leasingu
Minimalny okres leasingu: 1 rok
Depozyt zabezpieczający: 2-miesięczny czynsz
Opłaty alimentacyjne i podatek od nieruchomości zawarte w czynszu
Przypuszczenia są wolne i gotowe do natychmiastowego obsadzenia
