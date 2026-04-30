Centrum biznesowe Stabu iela 47

Stabu Street 47 - Representative Office Space in Riga City Centre Wysokiej jakości pomieszczenia biurowe są dostępne do wynajęcia w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w centrum Rygi - Stabu Street 47, między Krišjāņa Barona i Aleaksandra Čaka ulicy. Budynek, zbudowany w 1928 roku i zaprojektowany przez architekta Paulsa Mandelštamsa, łączy historyczny urok architektoniczny z nowoczesną funkcjonalnością biura. Biuro znajduje się na 5 piętrze odnowionego budynku dziedzińca, oferując ciche i produktywne środowisko pracy z dala od hałasu ulicy. Pomieszczenia zapewniają całodobowy dostęp, co czyni je idealnym dla firm z elastycznymi godzinami pracy. Cechy biura Zamknięty układ z czterema oddzielnymi pokojami Prywatna łazienka Wysokiej jakości wykończenie wnętrza: Podłoga laminatowa malowane ściany okna podwójne drzwi drewniane Okna zwrócone do dziedzińca Zalety budowlane Odnowiony budynek Czyste i dobrze utrzymane schody Winda 24 / 7 ochrona i nadzór wideo круглосуточный достуВ (dostęp 24 / 7) Sprzątanie biurowe dwa razy w tygodniu Systemy alarmowe i bezpieczeństwa pożarowego Instrumenty i udogodnienia Centralne ogrzewanie Wszystkie niezbędne komunikaty Dostępne połączenie internetowe Własność zarządzana profesjonalnie Lokalizacja Infrastruktura dobrze rozwinięta Transport publiczny w pobliżu Sklepy, kawiarnie i usługi w odległości spaceru Wygodny dostęp ze wszystkich części Rygi Aktywny przepływ pieszych Na dziedzińcu nie jest dostępny parking; płatny parking znajduje się naprzeciwko budynku (~ 60 EUR / miesiąc). Warunki leasingu Minimalny okres leasingu: 1 rok Depozyt zabezpieczający: 2-miesięczny czynsz Opłaty alimentacyjne i podatek od nieruchomości zawarte w czynszu Przypuszczenia są wolne i gotowe do natychmiastowego obsadzenia