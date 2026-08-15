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Wynajem długoterminowy nieruchomości w Łotwa

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Jurmała
154
Ryga
671
Marupe
24
Marupes pagasts
31
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943 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 900 m² w Stopinu pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Stopinu pagasts, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 900 m²
Piętro 1/1
$4,777
za miesiąc
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Mieszkanie 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
Piętro 5/5
Właściciel oferuje przytulny i bardzo komfortowy apartament do długoterminowego wynajmu, zna…
$2,326
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 92 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 92 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Piętro 5/5
O nieruchomościach - dziedziniec, okna na podwórku, winda dostępna. Nieruchomość i ogrzewani…
$430
za miesiąc
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Dochodowa nieruchomość w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość
Ryga, Łotwa
Pokoje 79
Piętro 1/6
Do wynajęcia jest budynek położony na ulicy Peldu - w samym centrum historycznego rozwoju Ry…
$23,481
za miesiąc
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/2
$2,328
za miesiąc
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/4
Centrum miasta, pokój i słoneczny widok na poranną kawę - wszystko w jednym mieszkaniu. Dost…
$853
za miesiąc
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Mazur EstateMazur Estate
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 97 m²
Piętro 16
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, nowoczesny remont, okna panoramiczne, w pełni…
$4,215
za miesiąc
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne 53 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 53 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
O nieruchomościach - odnowiony budynek, przedni budynek, winda dostępna. Dodatki - monitorin…
$495
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/4
Centrum miasta, pokój i słoneczny widok na poranną filiżankę kawy - wszystko w jednym mieszk…
$763
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 197 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 197 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 197 m²
Piętro 1/1
Oferujemy do wynajęcia lokali restauracji, kawiarni lub baru w samym sercu Rygi, w kompleksi…
$11,638
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 39 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 39 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/5
$295
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 38 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 38 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 8/8
Nowoczesne, w pełni wyposażone pomieszczenia biurowe są dostępne do wynajęcia na 8 piętrze. …
$533
za miesiąc
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Dom 6 pokojów w Babites pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Babites pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 368 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dwupiętrowy dom jest dostępny do wynajęcia w prywatnej miejscowości "Dižbārdi",Na…
$6,382
za miesiąc
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/4
Do wynajęcia za dzień, w pełni wyposażone mieszkanie w odnowionym budynku, obok centrum, tyl…
$69
za miesiąc
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Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 236 m²
Liczba kondygnacji 3
Teraced dom do wynajęcia w Jurmala Położony w cichej okolicy prywatnych domów. Cała infrastr…
$1,372
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 1 747 m² w Kekava, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 1 747 m²
Kekava, Łotwa
Powierzchnia 1 747 m²
$9,181
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Piętro 1/2
odnowiony dom, ekskluzywne wykończenie w nowoczesnym stylu, dobrze utrzymany obszar, dobrze …
$4,746
za miesiąc
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/5
$576
za miesiąc
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne 800 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 800 m²
Piętro 1/1
Nieruchomości i ogrzewanie - nie budowane komunikacji technicznej. Terytorium - rozwinięta i…
$3,275
za miesiąc
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4
Na lato wynajem przestronny trzypokojowy apartament 50 metrów od morza w Majori! Apartament …
$2,205
za miesiąc
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, w pełni umeblowane, built- w kuchni, built- w…
$2,089
za miesiąc
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne 142 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 142 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 142 m²
Piętro 2/7
Klasa nowoczesna Pomieszczenia biurowe w prestiżowym centrum biurowym "Novira Plaza" zlokali…
$2,719
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/4
Centrum miasta, pokój i słoneczny widok na poranną kawę - wszystko w jednym mieszkaniu. Dost…
$822
za miesiąc
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Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 133 m²
Piętro 3
Przestronny apartament położony w centrum Jurmala w pobliżu parku leśnego "Dzintari". Wysoki…
$2,727
za miesiąc
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
Przestronny apartament z 3 oddzielnymi sypialniami, o łącznej powierzchni 108 m2. Kuchnia wy…
$12,697
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 76 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 76 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3/5
Dom uliczny, wejście od ulicy, opłata parkingowa, winda dostępna, wspólny szlafrok - WC, cen…
$884
za miesiąc
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Dom 4 pokoi w Adazu pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazu pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 276 m²
$2,903
za miesiąc
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 14 m²
Piętro 1/2
Do wynajęcia przytulny i stylowy apartament studyjny na krótkie pobyty - idealny dla samotny…
$51
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 73 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 73 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1
Budujemy pokój dla sklepu. Powierzchnia całkowita 73, 4 m2 - Wynajem 14 EUR / M2 / M + VAT -…
$1,065
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 2 958 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 2 958 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 958 m²
Oferujemy magazyn / pomieszczenia przemysłowe do wynajęcia w Rydze.Obiekt znajduje się przy …
$12,155
za miesiąc
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Typy nieruchomości w Łotwa.

mieszkania
domy
nieruchomości komercyjne

Parametry nieruchomości w Łotwa

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