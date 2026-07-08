Mieszkanie w nowym budynku Brīvības iela 192

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Historyczny portfolio mieszkaniowe w środkowej Rydze
Rzadka okazja do nabycia portfolio trzech zabytkowych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Brīvības i ulicy Krišjāņa Barona - dwóch najbardziej ugruntowanych i pożądanych ścieżek centralnych Rygi.
Portfel oferuje łączną powierzchnię budynków brutto 3,708,10 m ², co zapewnia doskonałe długoterminowe inwestycje i potencjał przebudowy.
Brīvības Street 192
Wyróżniający się zabytkowy budynek mieszkalny z parterowymi lokalami handlowymi, pierwotnie zbudowany w 1907 roku i zaprojektowany przez znanego łotewskiego architekta Konstantīns Pēkšēns. Historycznie znany jako Gavariņš, Rode i Pētersons House.
Specyfikacja budynku
Powierzchnia budynku: 1,408.70 m ²
Powierzchnia mieszkalna: 875.01 m ²
Powierzchnia użytkowa: 195.63 m ²
Piwnica i obszary wspólne: 335.12 m ²
Połączenie jednostek mieszkalnych z detalicznymi na poziomie ulicy stwarza atrakcyjne możliwości inwestycji mieszanych.
Krišjāņa Barona Street 131 - Budynek Courtyard
Budynek dziedziniec mieszkalny z efektywnym układem apartamentów i doskonałym potencjałem wynajmu.
Specyfikacja budynku
Łączna powierzchnia budynku: 1,080.40 m ²
Powierzchnia mieszkalna: 817.96 m ²
Piwnica i obszary wspólne: 262.40 m ²
Krišjāņa Barona Street 131 - Front Building
Elegancki, zabytkowy budynek apartamentowy, położony na jednym z głównych bulwarów Rygi.
Specyfikacja budynku
Powierzchnia budynku: 1,219.00 m ²
Powierzchnia mieszkalna: 1,014.66 m ²
Piwnica i obszary wspólne: 217.13 m ²
Najważniejsze punkty inwestycji
Lokalizacja Prime Central Riga.
Historyczna architektura o trwałej wartości.
Potencjał dochodów z mieszanego wykorzystania.
Silny popyt na wynajem mieszkań.
Znacząca wartość zwiększa możliwości dzięki renowacji.
Atrakcyjne aktywa dla inwestorów instytucjonalnych, deweloperów i biur rodzinnych.
REALAT świadczy kompleksowe usługi doradztwa inwestycyjnego, w tym due diligence, strategię przebudowy, modelowanie finansowe, zarządzanie renowacją, sprzedaż, leasing i długoterminowe zarządzanie nieruchomościami.
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
Edukacja
Sklepy spożywcze
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