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Mieszkanie w nowym budynku Brīvības iela 192

Ryga, Łotwa
od
$2,51M
;
18
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ID: 38176
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1559
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 8.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga
  • Adres
    Brivibas iela, 192

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    1907

O kompleksie

Przeniesienie
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Historyczny portfolio mieszkaniowe w środkowej Rydze Rzadka okazja do nabycia portfolio trzech zabytkowych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Brīvības i ulicy Krišjāņa Barona - dwóch najbardziej ugruntowanych i pożądanych ścieżek centralnych Rygi. Portfel oferuje łączną powierzchnię budynków brutto 3,708,10 m ², co zapewnia doskonałe długoterminowe inwestycje i potencjał przebudowy. Brīvības Street 192 Wyróżniający się zabytkowy budynek mieszkalny z parterowymi lokalami handlowymi, pierwotnie zbudowany w 1907 roku i zaprojektowany przez znanego łotewskiego architekta Konstantīns Pēkšēns. Historycznie znany jako Gavariņš, Rode i Pētersons House. Specyfikacja budynku Powierzchnia budynku: 1,408.70 m ² Powierzchnia mieszkalna: 875.01 m ² Powierzchnia użytkowa: 195.63 m ² Piwnica i obszary wspólne: 335.12 m ² Połączenie jednostek mieszkalnych z detalicznymi na poziomie ulicy stwarza atrakcyjne możliwości inwestycji mieszanych. Krišjāņa Barona Street 131 - Budynek Courtyard Budynek dziedziniec mieszkalny z efektywnym układem apartamentów i doskonałym potencjałem wynajmu. Specyfikacja budynku Łączna powierzchnia budynku: 1,080.40 m ² Powierzchnia mieszkalna: 817.96 m ² Piwnica i obszary wspólne: 262.40 m ² Krišjāņa Barona Street 131 - Front Building Elegancki, zabytkowy budynek apartamentowy, położony na jednym z głównych bulwarów Rygi. Specyfikacja budynku Powierzchnia budynku: 1,219.00 m ² Powierzchnia mieszkalna: 1,014.66 m ² Piwnica i obszary wspólne: 217.13 m ² Najważniejsze punkty inwestycji Lokalizacja Prime Central Riga. Historyczna architektura o trwałej wartości. Potencjał dochodów z mieszanego wykorzystania. Silny popyt na wynajem mieszkań. Znacząca wartość zwiększa możliwości dzięki renowacji. Atrakcyjne aktywa dla inwestorów instytucjonalnych, deweloperów i biur rodzinnych. REALAT świadczy kompleksowe usługi doradztwa inwestycyjnego, w tym due diligence, strategię przebudowy, modelowanie finansowe, zarządzanie renowacją, sprzedaż, leasing i długoterminowe zarządzanie nieruchomościami.

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

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od
$2,51M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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