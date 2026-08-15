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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Łotwa

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Ryga
4
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9 obiektów total found
Zakład produkcyjny 700 m² w Stopinu pagasts, Łotwa
Zakład produkcyjny 700 m²
Stopinu pagasts, Łotwa
Powierzchnia 700 m²
Piętro 2/2
Oferujemy nowy pomieszczenie produkcyjne i magazynowe w Ulbrok. Wygodne połączenie transport…
$814,672
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Zakład produkcyjny 7 400 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 7 400 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 7 400 m²
Oferujemy na sprzedaż kompleks magazynów i zakładów produkcyjnych.Powierzchnia budynków wyno…
$4,19M
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Zakład produkcyjny 3 876 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 3 876 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 876 m²
$659,123
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Zakład produkcyjny 380 m² w Eimuri, Łotwa
Zakład produkcyjny 380 m²
Eimuri, Łotwa
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 380 m²
Dobrze zadbana farma z dzia? ką 3, 2 h w miejscu perspektywicznym miêdzy Antardaži i Carnika…
$328,846
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Zakład produkcyjny 4 652 m² w Krapes pagasts, Łotwa
Zakład produkcyjny 4 652 m²
Krapes pagasts, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 4 652 m²
Liczba kondygnacji 3
$542,515
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Zakład produkcyjny 5 197 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 5 197 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 5 197 m²
Obiekt inwestycyjny na Brivibas Street 193.Dwie działki gruntu o łącznej powierzchni odpowie…
$2,98M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Zakład produkcyjny 5 346 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 5 346 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 13
Powierzchnia 5 346 m²
Piętro 1/2
Sprzedaż obiektu handlowego na Balta Street 3Na sprzedaż obiekt komercyjny idealny do magazy…
$741,867
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Zakład produkcyjny 2 230 m² w Krogsils, Łotwa
Zakład produkcyjny 2 230 m²
Krogsils, Łotwa
Powierzchnia 2 230 m²
$815,179
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Zakład produkcyjny 3 321 m² w Rojas pagasts, Łotwa
Zakład produkcyjny 3 321 m²
Rojas pagasts, Łotwa
Pokoje 100
Powierzchnia 3 321 m²
Liczba kondygnacji 5
$313,054
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu

Typy nieruchomości w Łotwa.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
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sklepy
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