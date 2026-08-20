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Domy Szeregowe w Edessa Municipality, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Mesimeri, Grecja
Szeregowiec
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 137 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Arnissa, Grecja
Szeregowiec
Arnissa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 81 metrów kwadratowych w Pella .Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$135,781
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Arnissa, Grecja
Szeregowiec
Arnissa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż maisonette 107 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Maisonette ma 2 poziomy. …
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Edessa Municipality, Grecja

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