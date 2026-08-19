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Domy Szeregowe w Kassandreia, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Kassandreia, Grecja
Szeregowiec
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalk…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kassandreia, Grecja
Szeregowiec
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 84 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Maisone…
$517,185
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Kassandreia, Grecja
Szeregowiec
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Odkryj tę WILLĘ o powierzchni 117 m2 na 2 piętrach z tym zaprojektowanym przez architekta do…
$433,730
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