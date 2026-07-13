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Domy Szeregowe w Oraiokastro, Grecja

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8 obiektów total found
Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maizonette 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$312,888
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma jeden poziom. Są: ko…
$324,695
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 172 m²
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. 1 piętro składa się z salonu z kuchnią, j…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 182 m²
Na sprzedaż maizonette 182 m kw na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro…
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż niedokończony dom jednoosobowy 190 m2 na dzia? ce 1004 m2.
$135,781
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż: maisonette o łącznej powierzchni 114.91 m2, składająca się z parteru o powierzc…
$159,396
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Parter sk…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż maizonette 240 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 po…
$491,303
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Oraiokastro, Grecja

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