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Domy Szeregowe w Litochoro, Grecja

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4 obiekty total found
Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa się z 2…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż maizonette 90 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 pozio…
$265,221
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 181 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 4 poziomy. Piwnica składa się z 2 magazyn…
$230,238
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 188 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z 2 sypialni…
$198,359
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Agencja
Grekodom Development
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