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Domy Szeregowe w Korinos, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 270 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpi…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 210 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma jede…
$129,878
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim maizonette 210 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$236,142
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