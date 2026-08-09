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Domy Szeregowe w Nea Michaniona, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Nea Michaniona, Grecja
Szeregowiec
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż maizonette 185 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$230,238
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Michaniona, Grecja
Szeregowiec
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Na sprzedaż maizonette 168 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$218,431
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 6 pokojów w Nea Michaniona, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Nea Michaniona, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 3-piętrowe dwupoziomowe o powierzchni 170 m ² w Nea Michaniona
$174,759
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