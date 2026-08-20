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Domy Szeregowe w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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Saloniki
13
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2 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 149 m kw. w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Drug…
$826 496
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda ¿w ramach budowy maizonette 200 m kw., w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Trz…
$619 872
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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