Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Vasilika
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Vasilika, Grecja

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż maizonette 101 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$165,299
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż dwie kamienice w budowie, o powierzchni 240 m2 każda, na przedmieściach Salonik.…
$566,740
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż maizonette 130 m kw na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Parter s…
$177,106
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 190 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$242,159
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 167 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma j…
$200,720
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się