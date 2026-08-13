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Domy Szeregowe w Peristasi, Grecja

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4 obiekty total found
Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro składa się z salonu z…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 232 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jednego ma…
$206,624
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda ¿dzia ³ alno ¶ æ kamienicy o powierzchni 190 m2 na Riwierze Olimpijskiej. Dom zna…
$338,475
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 280 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpi…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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