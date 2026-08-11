Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Neoi Epivates
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Neoi Epivates, Grecja

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Szeregowiec w Neoi Epivates, Grecja
Szeregowiec
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż maizonette 101 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$305,581
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Neoi Epivates, Grecja
Szeregowiec
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 128 m kw. na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 …
$460,476
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Neoi Epivates, Grecja
Szeregowiec
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż maizonette 165 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$425,055
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się