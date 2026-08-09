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Domy Szeregowe w Epanomi, Grecja

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9 obiektów total found
Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Na sprzedaż maizonette o powierzchni 176 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Mais…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Na sprzedaż na przedmieściach Salonik, 109 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 poziomy. Par…
$106,670
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$152,386
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maizonette 150 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Na sprzedaż maizonette 108 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiw…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 177 m²
Na sprzedaż maizonette 177 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$152,318
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż maizonette 185 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec 7 pokojów w Epanomi, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Epanomi, Grecja
Pokoje 7
Powierzchnia 185 m²
For sale a 3-storey maisonette of 185 m² in Epanomi.
$270,541
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Szeregowiec 4 pokoi w Epanomi, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Epanomi, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
For sale a 2-storey maisonette of 100 m² in Epanomi
$148,280
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