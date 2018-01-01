Apartment in New Building Kurt Twin Towers
About the complex
--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR---
Новый жилой комплекс KURT TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура.
Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS:
- Бассейн (94 м2)
- Детский бассейн (8,60 м2)
- Детская площадка
- Ландшафтный сад
- Генератор
- Барбекю
- Беседка
- Парковка для автомобилей
ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
- Зимний бассейн
- Сауна
- Турецкая баня - Хаммам
- Паровая комната
- Соляная комната
- Фитнес
- Массажный кабинет
- Детская игровая комната
- Бар , настольный теннис и бильярд
- Библиотека
- Кинотеатр
- Музыкальная комната
Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики.
Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость!
Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга. Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.
Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :
- МОРЯ: 850 МТ
- СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
- РЫНОК: 500 МТ
- ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
- ЦЕНТР АЛАНЬИ: 10 км
- ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
- АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км
Окончание строительства: АПРЕЛЬ 2024
ПЛАН ОПЛАТЫ:
Рассрочка: первый взнос 50% и остальная часть распределяется равными частями до апреля 2024 года.