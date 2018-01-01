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Apartment in New Building Kurt Twin Towers

Mahmutlar, Turkey
from € 124,900
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Apartment in New Building Kurt Twin Towers
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About the complex

--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR---

Новый жилой комплекс KURT TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура.

Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS:

  • Бассейн (94 м2)
  • Детский бассейн (8,60 м2)
  • Детская площадка
  • Ландшафтный сад
  • Генератор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская игровая комната
  • Бар , настольный теннис и бильярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики.

Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНЬИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строительства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый взнос 50% и остальная часть распределяется равными частями до апреля 2024 года.

 

New building location
Mahmutlar, Turkey
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Developer: TRANIO

We offer apartments with a panoramic view of the city.

The residence features shops, a 5-level parking, indoor and outdoor swimming pools, a gym, a spa, a sauna, a yoga studio.

Location and nearby infrastructure

The property is located near cafes, restaurants, universities and all necessary infrastructure.

  • Metro station - 5 minutes
  • Metrobus station - 10 minutes
  • Hospital - 10 minutes
  • Shopping mall - 10 minutes
Residential complex Kvartiry v zavershayuschemsya proekte - Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Mahmutlar-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 49 to 110 square meters. The distance to the sea is 1300 meters. We immediately note that Mahmutlar is the most popular area. According to new data, the population of Mahmutlar is growing the fastest, and is more than 53 thousand people, and in the season 3-4 times more. This area is as built up as possible, the most popular among foreigners and always № 1 in the Alanya real estate market in demand for apartments. And the explanation for this is simple: in Mahmutlar, the perfect combination of price, quality, as well as a large number of offers for any budget.  At the same time, one should not forget that in the new houses of Mahmutlar excellent infrastructure, as well as the infrastructure of the district as a whole, is at the highest level. Mahmutlar infrastructure: in addition to a huge number of restaurants, shops, supermarkets, two farm markets, in Mahmutlar, soon the large Mahmutlar AVM shopping center with an area of 20,000 m2 will operate on the site of the Saturday market, a cultural center on a plot of 10 thousand m2, MahmutlarSpor sports complex and another project, including a basketball court, tennis court, locker rooms and social zones, as well as various commercial facilities on the actively built-up part of Ataturk Street. This property is suitable for obtaining Turkish citizenship. To clarify the details, write to us a chat, order a call or leave an application. We will be happy to help you!
Apartment building Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Marmara Region, Turkey
Developer: Binaa Investment
Why this property؟ It guarantees you get Turkish citizenship and will bring you a comfortable life in Istanbul. High investment specifications due to its proximity to the world of trade and finance and tourist attractions. Ready title deeds; the prices are the best in the real estate market with possible installments. In the middle of the express transportation node, near the main roads in the city. Modern apartments with smart systems and views of the green areas and urban areas.
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