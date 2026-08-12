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Villas con piscina en venta en Marmara Region, Turquía

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Villa 1 habitación en Buyukcekmece, Turquía
Villa 1 habitación
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Villa 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
$1,50M
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Villa 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
ID ST BI-382Información básica:Bahçeşehir districtMandato de terminación de la construcción:…
$690,000
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
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