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Villas en la montaña en venta en Marmara Region, Turquía

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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en un Complejo en Gümüştepe, Nilüfer El barrio de Gümüştepe, ubicado e…
$753,969
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Villa con Piscina Privada y Vista al Bosque en Sapanca, Sakarya Sapanca es considerado el pa…
$648,899
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Villa 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 375 m²
Piso 1/3
Triplex Villa con piscina independiente y ascensor en Yalova Kadıköy La villa triplex se enc…
$680,073
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Piso 1/2
Villas Duplex Independientes en Prestigioso Complejo de Villas en Mudanya, Bursa Situadas en…
$795,536
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Villa 6 habitaciones en , Turquía
Villa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa Tríplex Independiente con Vista al Mar en Venta en Akköy, Yalova Gracias a su proximid…
$408,737
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Piso 1/3
Villa independiente con vistas a la naturaleza en Nilüfer Bursa Gümüştepe, donde se ubican l…
$576,157
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villa con Vistas al Mar y Piscina en Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, una zona exclusiva y de re…
$1,21M
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Villa 6 habitaciones en Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 411 m²
Número de plantas 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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Villa 4 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 4 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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con Terraza
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