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Villas del mar en venta en Marmara Region, Turquía

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Beylikduzu
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13 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Basiskele, Turquía
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Basiskele, Turquía
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Villas en Venta en un Prestigioso Complejo en Başiskele, Kocaeli Başiskele es un distrito ub…
$838,257
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Villa 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Número de plantas 3
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$2,05M
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Villa con Piscina Privada y Vista al Bosque en Sapanca, Sakarya Sapanca es considerado el pa…
$648,899
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DD CO DEDD CO DE
Villa 7 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 7 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 394 m²
Número de plantas 2
Villas con Estilo Cerca del Mar en Büyükçekmece Estambul Las elegantes villas están situadas…
$1,20M
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Villa 6 habitaciones en , Turquía
Villa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa Tríplex Independiente con Vista al Mar en Venta en Akköy, Yalova Gracias a su proximid…
$408,737
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Villa 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa con Piscina Privada y Jardín en İstanbul Büyükçekmece La villa con piscina privada se …
$743,578
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Villa 5 habitaciones en Sile, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sile, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes de Lujo con Oportunidades de Inversión en Estambul Şile Şile, un asent…
$1,50M
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Villa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 3
Villas con Vista al Bosque y Piscinas Privadas en una Comunidad Cerrada en Sapanca Sapanca, …
$586,549
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villa con Vistas al Mar y Piscina en Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, una zona exclusiva y de re…
$1,21M
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Villa 1 habitación en Buyukcekmece, Turquía
Villa 1 habitación
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Villa 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
$1,88M
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Villa 1 habitación en Buyukcekmece, Turquía
Villa 1 habitación
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Información general Ubicación: Buyukcekmekme/Kumburgaz  Empresa constructora: ACET  Super…
$942,874
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Villa 8 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 8 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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