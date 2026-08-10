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Apartamentos con piscina en venta en Antalya, Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/7
Nuevo complejo residencial en Antalya Silencio La primera entrega es sólo 35% tención Instal…
$115,500
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/7
El proyecto se encuentra en el distrito de Altintas, una de las zonas más prometedoras de An…
$192,000
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/7
No estamos hablando de un apartamento, sino de bienes raíces comerciales: usted adquiere una…
$30,883
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4/12
Lo que tienes: Espacioso y luminoso apartamento 1+1 con una buena superficie de 65 m2. La ca…
$104,796
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Piso 1/11
What you get: Modern apartments on the Mediterranean coast in the Avsallar region. Construct…
$160,121
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
$156,665
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 7/13
Apartamentos listos para vivir a los mejores precios del complejo residencial de lujo más nu…
$168,386
VAT
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Apartamento 1 habitación en Alanya, Turquía
Apartamento 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2
Lo que tienes: Un estudio luminoso de 35 m2 situado en la segunda planta de un complejo resi…
$62,195
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Apartamento 1 habitacion en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Situado en la zona Kleopatra de Alanya, este moderno apartamento 1+1 ofrece comodidad y como…
$234,490
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Apartamento 3 habitaciones en Tosmur, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 2
What you get: The apartment has a 2+1 layout and a total area of ​​91 m², located on the gro…
$229,046
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Apartamento 2 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Este apartamento bien diseñado y amplio de 2+1 en Mahmutlar ofrece una combinación perfecta …
$210,147
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2
What you get: An apartment with a 1+1 layout, with a total area of ​​60 m² (gross), is locat…
$172,483
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía Lo que tienes: Un nuevo proyecto premium a orillas del distrito de Keste…
$498,796
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$91,334
VAT
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gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
🌿 Espacioso apartamento 2+1 con su propio jardín en la prestigiosa zona de Unjaly, Konyaalti…
$500,664
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INEST HOMES
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2
$82,364
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/7
En Gazipaşa Pazarcı, Dentro de un Complejo Residencial de Alta Calidad, con un Entorno Abier…
$58,375
VAT
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gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este amplio apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en el corazón del distrito Cleo…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 8
Lo que se obtiene: apartamento moderno 2+1 con una superficie de 110 m2 bruto, situado en la…
$286,352
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Apartamento 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6
Lo que tienes: Apartamento amueblado 1 + 1 con una superficie de 60 m2, situado en el sexto …
$99,444
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 5/8
Lo que usted consigue: Espacioso nuevo apartamento 3+1 en el quinto piso Carcasa completamen…
$692,407
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1
Lo que se obtiene: apartamento moderno 1+1 con una superficie de 52 m2 con vistas a la infra…
$103,840
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Apartamento 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Situado en Buyukhasbahce, este apartamento dúplex 3+1 es una opción perfecta para aquellos q…
$633,123
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Piso 1/9
Para la ciudadanía Objeto de vídeo En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevo c…
$269,556
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Apartamentos en un pro…
$459,628
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3/5
Una casa a la que quieres volver. Apartamento 2 + 1 en Konyaalti cerca del mar.Hay apartamen…
$365,865
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Apartamento 3 habitaciones en Tosmur, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1
Lo que tienes: Luminoso apartamento de 115 m2 con dos dormitorios y dos baños. El apartament…
$251,397
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Espacio, cohesión y preparación para la vida - apartamento 1 + 1 en Sarysu, Antalya65 m2, co…
$119,544
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INEST HOMES
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Apartamento 7 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 7 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
7 dormitorios y vistas al mar en Injekum Disfrute del exquisito lujo de esta elegante villa …
$758,864
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/4
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevo proyecto de inversión con apartamentos…
$208,738
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