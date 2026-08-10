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Áticos en Venta Antalya, Turquía

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Muratpasa
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Konyaalti
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511 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$541,404
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Apartamentos llave en mano en Alanya Mahmutlar en un complejo de cuatro bloques con todas la…
$212,136
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Ático Ático 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Número de plantas 7
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Mar y Balcón en Altıntaş, Aksu, Antalya El apartam…
$146,120
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Apartamentos en Venta a 800 Metros de la Playa en Alanya Kestel Alanya, como uno de los prin…
$374,938
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Inmuebles en venta en un complejo como el concepto de hotel de cinco estrellas en Alanya Dem…
$264,186
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 5
Elegantes apartamentos en un proyecto de concepto hotelero en Alanya Oba Los elegantes apart…
$302,314
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Ático Ático 4 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 4/5
Apartamento dúplex 3 + 1 en Oba Gol district, Alanya - adecuado para obtener un permiso de r…
Precio en demanda
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Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 4/4
Propiedades en un complejo con servicios sociales cerca de la playa en Kestel Alanya Con los…
$389,282
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Nuevas propiedades inmobiliarias en una ubicación céntrica cerca del mar en Alanya Avsallar …
$290,043
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Apartamentos con Vistas Panorámicas a la Ciudad y al Mar en un Complejo de Un Solo Bloque en…
$626,183
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 12
Apartamentos con vistas al mar en un complejo de concepto de hotel de cinco estrellas en Ala…
$245,816
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Ático Ático 3 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
El complejo se encuentra en Alanya / Barrio Oba. Completado en 2022, el complejo se encuentr…
$159,447
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 243 m²
Piso 4/4
Apartamentos en un complejo junto a la playa con piscina en Antalya Konyaaltı Estos elegante…
$737,596
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 9
Nueva propiedad inmobiliaria con vistas al mar cerca de la playa en Alanya Mahmutlar Las nue…
$183,291
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 6
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$207,983
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Apartamentos con vista a la ciudad y la naturaleza en venta en Alanya Demirtaş en un complej…
$226,764
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
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Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía Lo que tienes: Un nuevo proyecto premium a orillas del distrito de Keste…
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
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$276,310
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Apartamentos con Vista al Mar en un Complejo de Bloque Único en Alanya Oba, reconocido como …
$1,03M
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Nº de cuartos de baño 3
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$207,795
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
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Nº de cuartos de baño 3
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Número de plantas 11
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Nº de cuartos de baño 2
Área 238 m²
Pisos frente al mar en un complejo hotelero con arquitectura al estilo de Hollywood en Alany…
$749,663
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
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Área 145 m²
Piso 13
Apartamento en Venta en Complejo con Acceso Privado a la Playa en Mahmutlar, Alanya Situado …
$455,784
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
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Área 130 m²
Apartamentos de lujo en un proyecto de concepto de hotel con servicio de traslado en Payalla…
$220,493
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 148 m²
Pisos Frente al Mar en un Complejo Social en Alanya Mahmutlar Mahmutlar es conocido como el …
$599,408
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con concepto de hotel en Alanya, Turquía Los a…
$336,822
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
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Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Apartamento Amueblado a 750 m de la Playa en Kestel, Alanya El apartamento está ubicado en l…
$406,123
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este amplio apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en el corazón del distrito Cleo…
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 150 m²
Piso 4/4
Apartamentos con vistas al mar y comodidades de un hotel de cinco estrellas en Alanya Kargıc…
$378,140
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