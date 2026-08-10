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Apartamentos de varios niveles en venta en Antalya, Turquía

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Alanya
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Muratpasa
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Konyaalti
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15 propiedades total found
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Piso 2/3
Amplio apartamento 5+1 en Konyaalti, distrito de Uluch.Presentamos a su atención un apartame…
$245,642
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kemer, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 1/4
$133,938
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
El apartamento se encuentra en Lara, una de las localidades más populares de Antalya, a poca…
$650,670
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Este apartamento duplex jardín en Konyaaltı Hurma le ofrece una vida unifamiliar!Completado …
$232,792
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 4/5
¡bienvenido! Si sueñas con comprar bienes raíces en Turquía, presta atención a este magnífic…
$265,826
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/3
$137,024
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 4
Situado a sólo 350 metros de la playa Konyaalti, una de las playas más populares de Antalya …
$700,906
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Apartamentos multinivel 1 habitación en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 1 habitación
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 6/7
ID AN 23752 Área: Antalya, Undzhaly Tipo de objeto: Vivienda en construcción Número de habit…
$251,759
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
El complejo está siendo construido sobre una parcela de 36.000 m2 en Altintas, la región en …
$428,701
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Degirmendere, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Degirmendere, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/6
The benefits of this apartment: A spacious duplex with a garden with a total area of …
$417,413
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 8
El complejo está siendo construido en la región de Alanya/Avsallar por una de las principale…
$185,765
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
El apartamento está situado en el distrito de Konyaalti/Uncali. En el complejo hay muchas in…
$585,232
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 4
¡bienvenido al complejo residencial de lujo en Kargicak! Nos complace presentarles este dúpl…
$350,407
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 8
El complejo está siendo construido en la región de Alanya/Avsallar por una de las principale…
$278,648
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