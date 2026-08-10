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Apartamentos del mar en venta en Antalya, Turquía

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Alanya
256
Muratpasa
1812
Aksu
467
Konyaalti
288
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796 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$183,156
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$541,404
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 7
Piso con Vistas a la Montaña y al Mar en un Complejo Residencial de Tres Bloques en Alanya A…
$147,601
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Apartamentos llave en mano en Alanya Mahmutlar en un complejo de cuatro bloques con todas la…
$212,136
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamentos cómodos y de alta calidad con vistas al mar en Alanya Payallar Payallar, uno de…
$118,786
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Ático Ático 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Número de plantas 7
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Mar y Balcón en Altıntaş, Aksu, Antalya El apartam…
$146,120
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Apartamentos en Venta a 800 Metros de la Playa en Alanya Kestel Alanya, como uno de los prin…
$374,938
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Inmuebles en venta en un complejo como el concepto de hotel de cinco estrellas en Alanya Dem…
$264,186
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 5
Elegantes apartamentos en un proyecto de concepto hotelero en Alanya Oba Los elegantes apart…
$302,314
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Apartamentos elegantes en un complejo a 400 m de la costa en Alanya, Antalya Alanya se encue…
$635,979
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Amplias Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Servicios Completos en Alanya Oba O…
$432,619
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 4/4
Propiedades en un complejo con servicios sociales cerca de la playa en Kestel Alanya Con los…
$389,282
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Inmuebles a Estrenar Cerca del Mar en el Centro de Alanya El inmueble a estrenar en Alanya e…
$350,012
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Nuevas propiedades inmobiliarias en una ubicación céntrica cerca del mar en Alanya Avsallar …
$290,043
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Apartamentos con Vistas Panorámicas a la Ciudad y al Mar en un Complejo de Un Solo Bloque en…
$626,183
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 12
Apartamentos con vistas al mar en un complejo de concepto de hotel de cinco estrellas en Ala…
$245,816
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Apartamentos Estilosos en Venta en un Complejo Central de un Solo Bloque en Mahmutlar Alanya…
$126,685
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Número de plantas 7
Apartamentos conceptuales de hotel de cinco estrellas dentro del complejo en Alanya El proye…
$458,821
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 9
Apartamentos elegantes en un complejo a poca distancia de la playa en Alanya Oba Los nuevos …
$204,622
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Apartamento 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar y a la Ciudad en un Entorno Natural en Alanya Kargıcak …
$348,106
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Apartamentos con Vista al Mar y la Montaña en un Complejo Extenso en Alanya Mahmutlar Los ap…
$110,234
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/9
Propiedades aseguradas para la venta en el centro de Alanya cerca de todas las amenidades Co…
$205,111
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 9
Pisos con vistas al mar en un complejo con instalaciones sociales en Demirtaş, Alanya Demirt…
$169,516
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 10
Propiedades de Diseño Elegante en un Complejo con Instalaciones Sociales en Alanya Las propi…
$553,267
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 9
Nueva propiedad inmobiliaria con vistas al mar cerca de la playa en Alanya Mahmutlar Las nue…
$183,291
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Apartamentos con vista a la ciudad y la naturaleza en venta en Alanya Demirtaş en un complej…
$226,764
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Propiedad con vista al mar en complejo de un solo bloque en Alanya Mahmutlar Mahmutlar, una …
$89,804
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Apartamentos con Vista al Mar en un Complejo de Bloque Único en Alanya Oba, reconocido como …
$1,03M
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Propiedades con Vistas a la Ciudad Cerca del Mar en Alanya Mahmutlar Mahmutlar es una zona f…
$207,795
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 11
Pisos con vistas al mar y sistemas domésticos inteligentes en Alanya Los elegantes pisos est…
$784,519
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Tipos de propiedades en Antalya

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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