  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bodrum
  4. Villa Bodrum Yalıkavak Marinn

Villa Bodrum Yalıkavak Marinn

Bodrum, Turquía
Precio en demanda
;
18 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33185
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Bodrum

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

El proyecto Bodrum Yalıkavak Marinn es un proyecto de firma compuesto por 46 villas y 1 mansión, construido en una parcela de 66 mil metros cuadrados, a sólo 350 metros de la Marina Yalıkavak y todos los famosos restaurantes y lugares de entretenimiento.

Pier & Beach club en Yalikavak Bodrum

El centro de Deporte y Arte construido en 10 mil metros cuadrados está junto a usted.... Como cancha de tenis, Club infantil, Patisserie, Mascotas, Taller de arte, Taller étnico, Taller de música, área de yoga y fitness

Además, 10 km de senderos para caminar y ciclismo....

Características de las villas en el proyecto;

4+1 Duplex Villas tienen una superficie de uso de 315- 380 mt2 en una tierra de 800 - 1300 m2. Hay 4 dormitorios, 4 baños y vestidores, Spa Sección - baño turco, sauna, habitación caliente - lavadero, trastero, piscina y estacionamiento.

4+1 & 5+1 y 6+1 Villas Triplex tienen una superficie de uso de 330m- 470m2 en una parcela de 900 - 1500 m2. Hay extra Spa Sección - baño turco, sauna, habitación caliente - lavadero, almacenamiento, piscina y estacionamiento.

La mansión tiene una superficie de uso de 680 mt2 dentro de una parcela de 5500 m2.

Hay 6 dormitorios, 6 baños y vestidores, Living & Hobby Room, Cellar, Spa Sección - Baño turco, sauna, habitación caliente - lavadero, almacén, outbuilding, piscina y estacionamiento.

Lo que te queda a ti y a tus seres queridos en el proyecto más especial de Bodrum; Disfrutando de Bodrum.

Le invitamos a nuestra oficina de ventas a participar en este proyecto único en términos de su ubicación, naturaleza y arquitectura.

Localización en el mapa

Bodrum, Turquía
Alimentación
Finanzas

Reseña en vídeo de villa Bodrum Yalıkavak Marinn

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Turquía
de
$3,78M
Villa Hisar Villas
Didim, Turquía
de
$288,049
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquía
de
$1,36M
Villa Didim Villa
Didim, Turquía
de
$416,686
Villa Modern villa for sale in Alanya
Kargicak, Turquía
de
$148,414
Está viendo
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Bodrum, Turquía
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Mostrar todo Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Yaylali, Turquía
de
$557,796
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
WILLAS EXPERIENCIDAS / p EQUIPO DE PROYECTO / p Área del proyecto: 4 536 m2 br / Número total de villas: 11 br / Fecha de finalización del proyecto: 30 DE ENERO DE 2021 br / Ubicación: Kargicak / Alanya / Antalya br / Distancia al centro de Alanya - 12 km br / Aeropuerto de Gazipasha: 23 km …
Agencia
Sun World Real Estate
Dejar una solicitud
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Mostrar todo Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Didim, Turquía
de
$561,619
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Casa de campo independiente construida en piedra en Didim: impresionante casa de piedra en venta en TurquíaSituada en un gran terreno para garantizar la privacidad, esta casa de campo construida en piedra se construyó originalmente hace 14 años y está a solo 5 minutos a pie del centro del pu…
Desarrollador
Polat Group
Dejar una solicitud
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Mostrar todo Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Turquía
de
$1,17M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Un proyecto de villa boutique que solo tiene 11 unidades en el área marina del oeste de Estambul. Cada unidad tiene total privacidad con piscina privada, jardín. Fácil acceso a la playa, Marina Mall y otros puntos de referencia en el lado oeste de Estambul, mientras tanto. Los precios por de…
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones