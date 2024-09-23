Villa Bodrum Yalıkavak Marinn

El proyecto Bodrum Yalıkavak Marinn es un proyecto de firma compuesto por 46 villas y 1 mansión, construido en una parcela de 66 mil metros cuadrados, a sólo 350 metros de la Marina Yalıkavak y todos los famosos restaurantes y lugares de entretenimiento.

Pier & Beach club en Yalikavak Bodrum

El centro de Deporte y Arte construido en 10 mil metros cuadrados está junto a usted.... Como cancha de tenis, Club infantil, Patisserie, Mascotas, Taller de arte, Taller étnico, Taller de música, área de yoga y fitness

Además, 10 km de senderos para caminar y ciclismo....

Características de las villas en el proyecto;

4+1 Duplex Villas tienen una superficie de uso de 315- 380 mt2 en una tierra de 800 - 1300 m2. Hay 4 dormitorios, 4 baños y vestidores, Spa Sección - baño turco, sauna, habitación caliente - lavadero, trastero, piscina y estacionamiento.

4+1 & 5+1 y 6+1 Villas Triplex tienen una superficie de uso de 330m- 470m2 en una parcela de 900 - 1500 m2. Hay extra Spa Sección - baño turco, sauna, habitación caliente - lavadero, almacenamiento, piscina y estacionamiento.

La mansión tiene una superficie de uso de 680 mt2 dentro de una parcela de 5500 m2.

Hay 6 dormitorios, 6 baños y vestidores, Living & Hobby Room, Cellar, Spa Sección - Baño turco, sauna, habitación caliente - lavadero, almacén, outbuilding, piscina y estacionamiento.

Lo que te queda a ti y a tus seres queridos en el proyecto más especial de Bodrum; Disfrutando de Bodrum.

Le invitamos a nuestra oficina de ventas a participar en este proyecto único en términos de su ubicación, naturaleza y arquitectura.