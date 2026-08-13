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Casas de obra nueva en Kemalpasa, Turquía

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Cabaña Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Turquía
de
$1,41M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuestra granja está en la localidad de Kemalpahao Ören Yaka. Hay dos casas numeradas separadas de 2 plantas con agua y electricidad, una pequeña casa de una sola planta, un almacén y un techo de animales cubierto, y dependencias en la tierra. Nuestra granja es de 140 m2 y tiene 2 dormitorio…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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