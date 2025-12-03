  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Urla
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Urla, Turquía

apartamentos
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Mostrar todo Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turquía
de
$1,23M
Año de construcción 2023
Área 223 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Urla es un destino global con su naturaleza, textura histórica preservada, costa y personas. Escucha la voz de las hojas que te dicen buenos días. Siente el calor del sol golpeando tu cara a través de las hojas. El Proyecto Urla no es solo un sitio de casas unifamiliares, sino un mundo que a…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turquía
de
$2,23M
Año de construcción 2025
Área 374–476 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Saluda al día con el aroma de la lavanda... El proyecto ubicado en la perla del Egeo Urla, con 73 villas en 80,845.32 metros cuadrados. Habrá 3 tipos de villas como 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Cada villa tendrá su propia infraestructura de energía solar en el techo, la piscina y el estacionamiento…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir