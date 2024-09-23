  1. Realting.com
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Bodrum, Turquía
Precio en demanda
31 1
ID: 33184
Última actualización: 17/1/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Bodrum

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Con acabado
    2

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía

Sobre el complejo

Villas de lujo listos para moverse en Yalıkavak Geriş sometida Panoramic Vista Mar

Estamos encantados de presentar nuestro proyecto de villa boutique listo para la entrega inmediata, situado en Yalıkavak Geriş, uno de los barrios más prestigiosos de Bodrum.

El proyecto consta de 13 exclusivas 3+1 villas, todas con vistas panorámicas al mar, distinguidas por su ubicación privilegiada, arquitectura refinada y especificaciones premium.

🎯 Project Highlights

  • 3+1 villas con una sola planta y opciones dúplex
  • Piscina privada y aparcamiento privado para cada villa
  • Amplias parcelas privadas de 500 a 700 m2 con jardines paisajísticos
  • Sistema doméstico inteligente
  • Calefacción por suelo radiante " sistema centralizado de climatización de la bobina
  • Completamente entregado, incluyendo el juego de productos blancos y armarios empotrados
  • Gestión in situ, seguridad 24 horas y mantenimiento regular de piscinas y jardín

📍 Ubicación

  • Distancia corta a Yalıkavak Marina
  • Vida de élite rodeada de vistas al mar y a la isla en una de las zonas más buscadas de **Bodrum

Bodrum Yalıkavak no es sólo una inversión, es una experiencia de vida refinada que reúne la paz, el prestigio y el valor a largo plazo.

Para información detallada o para organizar una visualización privada, me complacería ayudarle.

Localización en el mapa

Bodrum, Turquía
Finanzas

Reseña en vídeo de villa Bodrum Yalıkavak Geriş

