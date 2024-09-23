Villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Villas de lujo listos para moverse en Yalıkavak Geriş sometida Panoramic Vista Mar

Estamos encantados de presentar nuestro proyecto de villa boutique listo para la entrega inmediata, situado en Yalıkavak Geriş, uno de los barrios más prestigiosos de Bodrum.

El proyecto consta de 13 exclusivas 3+1 villas, todas con vistas panorámicas al mar, distinguidas por su ubicación privilegiada, arquitectura refinada y especificaciones premium.

🎯 Project Highlights

3+1 villas con una sola planta y opciones dúplex

Piscina privada y aparcamiento privado para cada villa

Amplias parcelas privadas de 500 a 700 m2 con jardines paisajísticos

Sistema doméstico inteligente

Calefacción por suelo radiante " sistema centralizado de climatización de la bobina

Completamente entregado, incluyendo el juego de productos blancos y armarios empotrados

Gestión in situ, seguridad 24 horas y mantenimiento regular de piscinas y jardín

📍 Ubicación

Distancia corta a Yalıkavak Marina

Vida de élite rodeada de vistas al mar y a la isla en una de las zonas más buscadas de **Bodrum

Bodrum Yalıkavak no es sólo una inversión, es una experiencia de vida refinada que reúne la paz, el prestigio y el valor a largo plazo.

Para información detallada o para organizar una visualización privada, me complacería ayudarle.