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Casas de obra nueva en Foca, Turquía

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Villa 4+1 Villa in İzmir
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Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
de
$817,966
Año de construcción 2023
Nuestras 2 villas triplex de lujo con 225 m2 4 + 1 piscina independiente de 50m2 en una parcela de 650m2 con una magnífica vista, justo al lado de Foçaköy, El barrio de Yenibağarası está a la venta a finales de junio. Los materiales de primera clase se utilizan en las casas de nuestra Vill…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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