Casas de obra nueva en Aliaga, Turquía

Aliaga, Turquía
de
$272,655
Año de construcción 2023
Nuestra villa está ubicada en la playa de Yeni Şakran, a 50 metros de la calle Yalı, y es llave en mano después de 45 días. Está muy cerca de la plaza, la playa, los cafés, la zona para caminar y el parque infantil y se encuentra en una calle concurrida. Se utilizan gas natural, sistema de…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Aliaga, Turquía
de
$254,018
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Aliaga Shakranlar distrito de Izmir   3 + 1 triplex 1er piso: 1 salón con cocina 2do piso: 2 dormitorios y un baño  3er piso: 1 dormitorio y terraza  Superficie total: 100 m2. El proyecto se pondrá en marcha en julio de 2023. Cerca del mar a pie 1 minuto Cafeterí…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
