  Villa ADABÜKÜ BODRUM

Villa ADABÜKÜ BODRUM

Bodrum, Turquía
Precio en demanda
31 1
ID: 33193
Última actualización: 22/1/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Bodrum

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

English English

Residencias exclusivas Vista Mar en Adabükü, Bodrum

Gracias por su interés en Villa Adabükü Bodrum.
A continuación, nos complace compartir las características clave que hacen que este proyecto sea realmente excepcional, perfectamente adecuado para la vida permanente, el uso vacacional o una inversión de alto valor.

Proyecto de estilo de vida Aspectos destacados

  • Vida privilegiada con servicios estándar Marriott® y servicios de hotel premium
  • Todas las habitaciones y habitaciones ofrecen vistas panorámicas ininterrumpidas al mar y a la isla
  • A solo 15 minutos del aeropuerto internacional Bodrum-Milas
  • Arquitectura galardonada con premios de prestigio en 3 categorías
  • Bahía privada y aislada con 650 metros de costa y una playa de arena natural
  • Totalmente amueblada, decoración completa & cocinas incorporadas (ankastre)
  • Inversión sin complicaciones: sin esfuerzo, prestigio y valor
  • Vida exclusiva dentro del mismo complejo que VITALICA, una marca líder mundial de bienestar turco
  • Modelo de renta de residencia de marca: cuando no en uso personal, su propiedad puede ser operada por el hotel, generando un promedio de 7%–10% neto anual ROI

Residencia Panoramic Terrace –

  • 175 m2 Silencio 3+1 diseño
  • Baños en suite en cada habitación (4 baños en total)
  • Totalmente amueblado y decorado
  • Amplia terraza panorámica
  • Cocina integrada & TV
  • Acabados de mármol italiano
  • Tecnología especial de vidrio filtrando rayos solares dañinos
  • Todas las habitaciones con vistas al mar y a la isla
  • Modelo integrado de renta de residencia operada por hoteles

Garden Duplex Villa con piscina privada –

  • 255 m2 Silencio 4+1 diseño
  • Baños en suite en cada habitación (5 baños en total)
  • Totalmente amueblado y decorado
  • Jardín privado & piscina privada
  • Cocina integrada & TV
  • Acabados de mármol italiano
  • Tecnología especial de vidrio filtrando rayos solares dañinos
  • Todas las habitaciones con vistas al mar y a la isla
  • Modelo integrado de renta de villa operada por hotel

Para más detalles, disponibilidad o presentación privada, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Le deseamos un día maravilloso y esperamos ayudarle.

Localización en el mapa

Bodrum, Turquía

Reseña en vídeo de villa ADABÜKÜ BODRUM

