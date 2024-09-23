Villa yalıkavak bodrum

Zero Luxury Life From Yalikavak and Silvery in Bodrum Muğla

Perfectamente separado entre Yalikavak y Silverity, un estilo de vida verdaderamente privilegiado en los bordes costeros. 65 acres

Nuestro proyecto construido sobre el terreno costero de primera clase, la vida lujosa con vistas al mar sin costura y la playa privada de 300 metros, convirtiéndose en una excelente oportunidad de inversión con los servicios exclusivos del Hotel Marriott.

Una de las marcas hoteleras más potentes y fiables del mundo, Marriott lleva a la región al más alto nivel llevando el proyecto a un nivel superior con sus estándares mundiales reconocidos de marketing, calidad de servicio y hospitalidad.

Opciones de residencia

6+1 Finanzas de Piscina Privada

5+1 Piscina Privada Villas

2+1, 3+1 y 4+1 Residencias de lujo

Situado en apoyo costero, Yalıkavak Villas transforma sus sueños con un estilo de vida privilegiado ofreciendo la comodidad de un pueblo de vacaciones de primera clase con completos servicios de hotel y conserje.

Instalaciones

300 m Playa privada

Recopilación especial

Juegos Olímpicos Piscina

andamio (Single Binding Place Disponible)

Restaurante

Children Club

Electric Vehicle Charging Station

Spa

Fitness Club

Sea Taxi

Pistas caminando

Planes de pago personalizados

50% de avance + 15 meses de instalación

Pago en efectivo

listo para pagar - la vida comenzó a continuar!

Organiza tu refinada experiencia en la vida de la playa con su exclusivo prestigio y valor de inversión.