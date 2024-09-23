  1. Realting.com
Villa yalıkavak bodrum

Bodrum, Turquía
53 1
ID: 33183
Última actualización: 17/1/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Bodrum

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía

Sobre el complejo

English English

Zero Luxury Life From Yalikavak and Silvery in Bodrum Muğla

Perfectamente separado entre Yalikavak y Silverity, un estilo de vida verdaderamente privilegiado en los bordes costeros. 65 acres
Nuestro proyecto construido sobre el terreno costero de primera clase, la vida lujosa con vistas al mar sin costura y la playa privada de 300 metros, convirtiéndose en una excelente oportunidad de inversión con los servicios exclusivos del Hotel Marriott.

Una de las marcas hoteleras más potentes y fiables del mundo, Marriott lleva a la región al más alto nivel llevando el proyecto a un nivel superior con sus estándares mundiales reconocidos de marketing, calidad de servicio y hospitalidad.

Opciones de residencia

  • 6+1 Finanzas de Piscina Privada
  • 5+1 Piscina Privada Villas
  • 2+1, 3+1 y 4+1 Residencias de lujo

Situado en apoyo costero, Yalıkavak Villas transforma sus sueños con un estilo de vida privilegiado ofreciendo la comodidad de un pueblo de vacaciones de primera clase con completos servicios de hotel y conserje.

Instalaciones

  • 300 m Playa privada
  • Recopilación especial
  • Juegos Olímpicos Piscina
  • andamio (Single Binding Place Disponible)
  • Restaurante
  • Children Club
  • Electric Vehicle Charging Station
  • Spa
  • Fitness Club
  • Sea Taxi
  • Pistas caminando

Planes de pago personalizados

  • 50% de avance + 15 meses de instalación
  • Pago en efectivo

listo para pagar - la vida comenzó a continuar!
Organiza tu refinada experiencia en la vida de la playa con su exclusivo prestigio y valor de inversión.

Localización en el mapa

Bodrum, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de villa yalıkavak bodrum

