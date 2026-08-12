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Villas con piscina en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
150
Peyia
303
Polis
8
Yeroskipou
208
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96 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Desarrollador
Stasis Estates
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English, Русский, Ελληνικά
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
For sale: Modern three-bedroom villa in Elysian Homes II with optional private pool. This el…
$792,108
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 582 m²
For sale: 4-bedroom villa in Blue Horizon, Sea Caves area, Cyprus. A modern project by a …
$1,30M
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Stasis Estates
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
For sale: Elegant two-bedroom villa in Baia, Kato Paphos, just steps from the sea. This v…
$762,770
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Área 236 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$561,702
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Villa 3 habitaciones en Konia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Konia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Villa 7 — 3 dormitorios, 3 baños, superficie cubierta 136,7 m², terraza cubierta 18 m², supe…
$617,342
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Área 277 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$585,358
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,47M
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Villa en Episkopi, Chipre
Villa
Episkopi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Almond Villa — Elegant Three-Bedroom Villa in Episkopi, Paphos The 3-bedroom Almond Villa o…
$580,879
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
For sale: Elegant three-bedroom residence in Olivia IV, Paphos. This stylish home offers mod…
$481,132
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Artemis Villas — Elegant Three-Bedroom Villa with Rooftop Garden, Pool, and Sea Views Thi…
$833,180
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Villa 3 habitaciones en Konia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Konia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
Villa 3 — 3 dormitorios, 3 baños, superficie cubierta 134,5 m², terraza cubierta 15 m², supe…
$640,638
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Villa en Argaka, Chipre
Villa
Argaka, Chipre
Dormitorios 4
Área 593 m²
Argaka Village 6 — Last Available Villa No. 2, Ready Home Near the Beach A premium 4-bedr…
$506,000
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 168 m²
This 3-bedroom villa in Sea Caves Villas combines luxury living with natural beauty. Located…
$848,622
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
Konia Panthea — Spacious Three-Bedroom Villa with Roof Garden and Panoramic Views This sp…
$692,361
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Villa 3 habitaciones en Konia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Konia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Número de plantas 2
Villa 11 — 3 dormitorios, 3 baños, superficie cubierta 134,5 m², terraza cubierta 12 m², sup…
$652,286
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
For sale: Modern four-bedroom residence in Olivia III, Paphos. This spacious home offers com…
$680,626
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$600,116
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
For sale: Modern 3-bedroom villa with 2 bathrooms in Fairview, Konia, Paphos. This elegant v…
$545,674
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 615 m²
Número de plantas 2
Elite Residences — Spacious Four-Bedroom Villa with Premium Coastal Living The four-bedro…
$1,76M
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Villa en Thrinia, Chipre
Villa
Thrinia, Chipre
Dormitorios 3
Área 362 m²
For sale: 3-bedroom villa in Tenera Homes, Geroskipou Hills, Paphos. A modern project off…
$928,290
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 166 m²
For sale: Modern three-bedroom villa at ZEUS Sea Caves, Paphos — offering stylish and comfor…
$1,82M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa en Episkopi, Chipre
Villa
Episkopi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Almond Villa — Elegant Three-Bedroom Villa in Episkopi, Paphos The 3-bedroom Almond Villa o…
$645,421
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 266 m²
For sale: 3-bedroom villa in EVO Homes, Konia area, Paphos. A modern project with spaciou…
$679,958
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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