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Villas en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
150
Peyia
303
Polis
8
Yeroskipou
208
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1 383 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 555 m²
Esta nueva villa de cuatro dormitorios (más oficina) es un desarrollo fuera de plano en la z…
$2,43M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Villa de 4 dormitorios en cuevas de mar Descubra la vida costera contemporánea, una exclusi…
$1,42M
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TekceTekce
Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 066 m²
Villa de lujo de 5 dormitorios en Venus Rock, Kouklia, Paphos Situado en el prestigioso Ven…
$4,56M
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Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 066 m²
Villa de lujo de 5 dormitorios en Venus Rock, Kouklia, Paphos Situado en el prestigioso Ven…
$4,56M
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Villa en Empa, Chipre
Villa
Empa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa de tres dormitorios con terraza y piscina en Emba, Paphos Esta elegante villa de tres…
$970,470
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 336 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,51M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Petra es extremadamente espacioso y ligero este diseño de 4 dormitorios maximiza la vista de…
$3,12M
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Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 2
Venta: Una hermosa villa unifamiliar ahora está disponible en la atractiva zona de Aphrodite…
$1,65M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Área 107 m²
Proyecto consta de 20 villas privadas separadas de tres y cuatro dormitorios con un gran jar…
$413,614
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 153 m²
La propiedad es una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisa…
$389,979
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta hermosa villa independiente ofrece una vida cómoda en una zona tranquila de Poli…
$467,097
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 177 m²
Descripción del objeto: Pelagos frente a la playa Residences, Villa No. 26 es una villa únic…
$1,21M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Mesogi, Chipre
Villa
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Venta: Esta magnífica villa independiente en construcción en Tsada combina comodidad y elega…
$1,82M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 2
Este nuevo proyecto incluye 34 villas individuales y 26 casas adosadas situadas alrededor de…
$792,690
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta villa moderna en construcción ofrece una vivienda de lujo en la prestigiosa zona…
$1,90M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 447 m²
Exclusiva Villa de 4 dormitorios con vistas panorámicas al mar – Bajo Chloraka, Paphos Esta …
$2,31M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y tranquilas de Tsada, esta villa…
$2,66M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 220 m²
Descripción del objeto: Viewpoint Hills Villa No. 1271 es un moderno estado de la villa de l…
$1,06M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Villa de 7 dormitorios – El último retiro mediterráneo La villa de 7 dormitorios es la joya …
$3,15M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Experimenta la vida moderna con un toque mediterráneo en estas villas pensadas. Cada casa of…
$931,721
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Número de plantas 2
Venta es una villa en la etapa de planificación con un diseño moderno y un diseño reflexivo,…
$684,278
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta es un moderno proyecto de villa independiente con una superficie interna de 150 m2, si…
$525,915
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Villa 6 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Villa 6 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 239 m²
Número de plantas 2
Aquamarine Coastal Villas — Exclusiva Villa V11 en la Costa de Paphos Detalles de la unid…
$917,631
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
For sale: Elegant 4-bedroom villa in Santa Maria, Yeroskipou, Paphos. The main level include…
$1,17M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villas de lujo contemporáneas de 3 dormitorios en Geroskipou – Vida moderna rodeada de natur…
$698,744
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Villa en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Villa
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta villa en construcción ofrece alojamiento moderno con una cómoda zona interior de…
$1,15M
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Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta magnífica villa moderna con entrada independiente está totalmente lista para la …
$1,14M
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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