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Villas del mar en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
150
Peyia
303
Polis
8
Yeroskipou
208
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53 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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English, Русский, Ελληνικά
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Stasis Estates
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,46M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
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Nº de cuartos de baño 5
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Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$668,428
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$505,650
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$3,11M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de lujo en venta en cuevas de mar, Peyia, Paphos Presentando esta impresionante villa…
$1,74M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$528,739
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$3,11M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,48M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Villa moderna de 3 dormitorios – Resumen Una elegante y contemporánea villa independiente d…
$1,11M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villas costeras de lujo en Chloraka, Paphos – Vida mediterránea moderna Este exclusivo desa…
$3,19M
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Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 5
Área 475 m²
Excepcional villa de 5 dormitorios diseñado en una parcela excepcionalmente grande de 1334 m…
$1,90M
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Villa en Fyti, Chipre
Villa
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
Listo para entrar. Sobre la bahía de Akamas & Latchi y sobre una llanura garantiza sus vist…
$1,37M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,51M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 000 m²
For sale: Contemporary 4–5-bedroom villa in Jewel of the Seacaves, Sea Caves, Paphos. This s…
$2,88M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villas costeras de lujo en Chloraka, Paphos – Vida mediterránea moderna Este exclusivo desa…
$3,19M
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Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Área 438 m²
Agnades Village – Villa No. 1, Coastal Countryside Living in Polis A beautiful 3-bedroom …
$494,000
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
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Villa en Fyti, Chipre
Villa
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
Listo para entrar. Sobre la bahía de Akamas & Latchi y sobre una llanura garantiza sus vist…
$1,37M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,98M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de lujo en venta en cuevas de mar, Peyia, Paphos Presentando esta impresionante villa…
$1,74M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$656,883
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Villa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Villa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Número de plantas 2
Villa 1 — villa moderna de 3 dormitorios con piscina privada de 3×6 m y terraza de 36 m², a …
$775,788
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Villa 5 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 5 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 205 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$1,79M
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

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con Terraza
con Vista a la montaña
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