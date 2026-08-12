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Casas del mar en Venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
386
Peyia
519
Polis
28
Yeroskipou
331
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76 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
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Casa 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Descubre la refinada vida mediterránea con esta prestigiosa villa de lujo de 3+1 dormitorios…
$2,13M
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DD CO DEDD CO DE
Casa 5 habitaciones en Armou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Armou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Venta es una impresionante casa unifamiliar situada en el tranquilo pueblo de Armou. Esta es…
$865,839
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Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Villas Kokkinos Ubicadas en un entorno tranquilo a tan solo 5 minutos en coche de las pla…
$543,338
VAT
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Casa 4 habitaciones en Ayia Marina Chrysochous, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Marina Chrysochous, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 195 m²
Situado en las tranquilas colinas de la zona de Agia Marina cerca de Polis, esta excepcional…
$2,63M
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Casa 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Venta es una casa de lujo, unifamiliar con vistas al mar sin obstáculos y piscina privada si…
$897,513
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Casa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Desarrollo marítimo residencial en Paphos Este es un proyecto residencial costero de primer…
$1,21M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,46M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$668,428
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta: Este moderno y elegante bungalow en Polis Chrysochous ofrece la mezcla perfecta de co…
$403,313
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Casa 4 habitaciones en Ayia Marina Chrysochous, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Marina Chrysochous, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 195 m²
Situado en las tranquilas colinas de la zona de Agia Marina cerca de Polis, esta excepcional…
$2,63M
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Casa 3 habitaciones en Konia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Este hogar ideal combina arquitectura elegante y interiores elegantes, proporcionando una ex…
$808,116
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$505,650
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Tala, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Venta: Este encantador bungalow reventa ofrece una cómoda vida en el corazón de Tala. Con un…
$377,962
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$3,11M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de lujo en venta en cuevas de mar, Peyia, Paphos Presentando esta impresionante villa…
$1,74M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$528,739
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$3,11M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,48M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Villa moderna de 3 dormitorios – Resumen Una elegante y contemporánea villa independiente d…
$1,11M
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Casa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 237 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$892,218
VAT
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Casa 2 habitaciones en Konia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Este hogar ideal combina arquitectura elegante y interiores elegantes, proporcionando una ex…
$619,941
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Tipos de propiedades en Paphos District

villas
casas de campo
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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