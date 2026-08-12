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Casas en la montaña en Venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
386
Peyia
519
Polis
28
Yeroskipou
331
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23 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Casa 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Descubre la refinada vida mediterránea con esta prestigiosa villa de lujo de 3+1 dormitorios…
$2,13M
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Casa 5 habitaciones en Armou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Armou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Venta es una impresionante casa unifamiliar situada en el tranquilo pueblo de Armou. Esta es…
$865,839
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DD CO DEDD CO DE
Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Villas Kokkinos Ubicadas en un entorno tranquilo a tan solo 5 minutos en coche de las pla…
$543,338
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Stasis Estates
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Stasis Estates
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kallepeia, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
En venta: Un acogedor Bungalow de 3 dormitorios en la aldea de Kallepia Ubicado en el pint…
$195,827
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Tala, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Venta: Este encantador bungalow reventa ofrece una cómoda vida en el corazón de Tala. Con un…
$377,962
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Casa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 237 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$892,218
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Villa en Fyti, Chipre
Villa
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
Listo para entrar. Sobre la bahía de Akamas & Latchi y sobre una llanura garantiza sus vist…
$1,37M
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Casa 5 habitaciones en Kamares, Chipre
Casa 5 habitaciones
Kamares, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 307 m²
Número de plantas 3
Descubra la elegancia y el confort de Melissovounos Villa 33, una lujosa villa de 5 dormitor…
$1,43M
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Villa en Fyti, Chipre
Villa
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
Listo para entrar. Sobre la bahía de Akamas & Latchi y sobre una llanura garantiza sus vist…
$1,37M
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Esta propiedad única es un bungalow independiente que goza de vistas panorámicas al mar sin …
$1,59M
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Casa 3 habitaciones en Kritou Terra, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kritou Terra, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Encantadora casa de 3 dormitorios en Tranquil Kritou Tera Village Ubicación: Situado en el…
$311,702
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Villa 4 habitaciones en Mesa Chorio, Chipre
Villa 4 habitaciones
Mesa Chorio, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Mesa Chorio, Pafos, Chipre
$463,408
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Villa 4 habitaciones en Tala, Chipre
Villa 4 habitaciones
Tala, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Tala, Pafos, Chipre
$993,991
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Villa 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Villa 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 161 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kissonerga, Pafos, Chipre
$807,498
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Villa 4 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Villa 4 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Área 289 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Poli Crysochous, Pafos, Chipre
$1,22M
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Villa 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$469,494
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Villa 4 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Villa 4 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 139 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Poli Crysochous, Pafos, Chipre
$533,072
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Villa 4 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Villa 4 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 103 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Poli Crysochous, Pafos, Chipre
$502,247
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Villa 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Precio en demanda
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Tipos de propiedades en Paphos District

villas
casas de campo
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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