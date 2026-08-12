Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Paphos District
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Paphos District, Chipre

;
Pafos
386
Peyia
519
Polis
28
Yeroskipou
331
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
2 618 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Stasis Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 555 m²
Esta nueva villa de cuatro dormitorios (más oficina) es un desarrollo fuera de plano en la z…
$2,43M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 306 m²
Una excepcional villa independiente de cinco dormitorios dispuesta en dos plantas en la pres…
$2,31M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
DD CO DEDD CO DE
Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Bungalow moderno de 3 dormitorios con vistas al mar en el bajo Chloraka Situado en la zona m…
$624,105
Dejar una solicitud
Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Villa de 4 dormitorios en cuevas de mar Descubra la vida costera contemporánea, una exclusi…
$1,42M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona de Geroskipou de Paphos. Situ…
$535,645
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Residencia de 3 dormitorios La residencia de tres dormitorios es ideal para familias que val…
$1,06M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 066 m²
Villa de lujo de 5 dormitorios en Venus Rock, Kouklia, Paphos Situado en el prestigioso Ven…
$4,56M
Dejar una solicitud
Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 066 m²
Villa de lujo de 5 dormitorios en Venus Rock, Kouklia, Paphos Situado en el prestigioso Ven…
$4,56M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Descubra la cómoda vida costera en esta hermosa villa de 3 dormitorios en la zona codiciada …
$570,204
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Esta villa independiente de 3 dormitorios en Pelagos Beachfront Villas ofrece aproximadament…
$2,25M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Villas exquisitas de tres dormitorios situadas en la popular y serena zona de Cuevas de Mar,…
$1,51M
Dejar una solicitud
Villa en Empa, Chipre
Villa
Empa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa de tres dormitorios con terraza y piscina en Emba, Paphos Esta elegante villa de tres…
$970,470
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
Moderna villa de 3 dormitorios con piscina privada en Coral Bay – Primera oportunidad de inv…
$738,110
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Descripción de la propiedad Esta moderna villa de 4 dormitorios se encuentra en una zona pr…
$1,19M
Dejar una solicitud
Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
Dejar una solicitud
Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 336 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,51M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Neo Chorio, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Neo Chorio, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 158 m²
Imagínese una espectacular vista sin obstáculos a través de la bahía Chrysochous, una de las…
$1,15M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Casas modernas en la zona de Kissonerga, Paphos. Esta exclusiva colección de 5 casas de dos …
$598,952
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Casas modernas situadas en la zona pintoresca de Geroskipou, Paphos. El proyecto consta de 3…
$909,946
Dejar una solicitud
Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Petra es extremadamente espacioso y ligero este diseño de 4 dormitorios maximiza la vista de…
$3,12M
Dejar una solicitud
Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 2
Venta: Una hermosa villa unifamiliar ahora está disponible en la atractiva zona de Aphrodite…
$1,65M
Dejar una solicitud
Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Área 107 m²
Proyecto consta de 20 villas privadas separadas de tres y cuatro dormitorios con un gran jar…
$413,614
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Descripción de la propiedad Esta moderna villa de 4 dormitorios se encuentra en una zona pr…
$1,19M
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
Dejar una solicitud
Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 153 m²
La propiedad es una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisa…
$389,979
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Polis Chrysochous, Chipre
Villa
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta hermosa villa independiente ofrece una vida cómoda en una zona tranquila de Poli…
$467,097
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Trimithousa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Trimithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Casas modernas situadas en la zona pintoresca de Tremithousa Village, Paphos. El proyecto co…
$529,842
Dejar una solicitud
Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 177 m²
Descripción del objeto: Pelagos frente a la playa Residences, Villa No. 26 es una villa únic…
$1,21M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Mesogi, Chipre
Villa
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Venta: Esta magnífica villa independiente en construcción en Tsada combina comodidad y elega…
$1,82M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Paphos District

villas
casas de campo
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir