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Adosados en Venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
15
Peyia
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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40 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Casa adosada contemporánea Diseñado para la vida costera de lujo en Paphos Descubra una exc…
$611,931
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
En venta es un encantador adosado situado en la zona codiciada de Universal, perfecto para a…
$432,919
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
A pocos pasos de la costa y a pocos minutos de las tumbas animadas de la zona de Reyes, esta…
$347,016
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Encantadora casa adosada de 2 dormitorios, 1 baño con un aseo adicional, situada en una zona…
$395,835
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Konia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casa de dos dormitorios en un complejo de lujo en Konia Village. Esta fabulosa residencia p…
$414,836
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
En venta es un luminoso y espacioso adosado situado en la planta baja en la encantadora zona…
$330,945
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
A pocos pasos de la costa y a pocos minutos de las tumbas animadas de la zona de Reyes, esta…
$347,016
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anarita, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anarita, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Venta de un adosado bien conservado en el mercado secundario en una zona tranquila de Anapit…
$314,745
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Venta es un moderno adosado, que se encuentra actualmente en construcción en una de las zona…
$373,031
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anarita, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anarita, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta acogedora casa adosada en Anarita ofrece una cómoda sala de estar de 132 m2, ide…
$297,075
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Konia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casa de dos dormitorios en un complejo de lujo en Konia Village. Esta fabulosa residencia p…
$414,836
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Moderna casa adosada de 3 dormitorios, 2 baños en un complejo deseable en el poder Chloraka.…
$391,789
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Empa, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Empa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Venta: Un hermoso y moderno adosado situado en la tranquila zona de Empa. Esta propiedad ofr…
$275,621
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Este adosado de 3 dormitorios está diseñado para vivir funcional y confortable, combinando l…
$300,588
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 3
Se trata de un complejo diseñado con la comodidad, el descanso y el placer de un exigente pr…
$524,575
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 2
Es un complejo que ha sido diseñado con la comodidad, la recreación y el placer del dueño de…
$371,865
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tala, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Número de plantas 2
Venta es una casa adosada bien cuidada del mercado secundario en la prestigiosa zona de Tala…
$454,631
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Casa adosada contemporánea Diseñado para la vida costera de lujo en Paphos Descubra una exc…
$611,931
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tala, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Número de plantas 2
Es un complejo residencial elegante que consta de 59 propiedades: amplios apartamentos con g…
$344,069
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 2
Venta: casa moderna, en construcción, en la prestigiosa zona de Kato Paphos. Este amplio alo…
$571,203
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tala, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Esta impresionante casa adosada de 2 dormitorios ofrece una mezcla perfecta de arquitectura …
$450,882
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Timi, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Timi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Situado en el corazón de la campiña chipriota, esta casa adosada de 3 dormitorios en Anarita…
$309,064
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Peyia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Venta: Casa moderna, que se encuentra en construcción en la prestigiosa zona de Peia, Peia. …
$334,562
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Número de plantas 2
Venta es un encantador adosado con derecho de reventa de 84 m2, situado en la popular zona d…
$308,916
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Empa, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Empa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Venta: Un hermoso y moderno adosado situado en la tranquila zona de Empa. Esta propiedad ofr…
$275,621
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
En venta es un luminoso y espacioso adosado situado en la planta baja en la encantadora zona…
$330,945
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
clear Opisaniye Kompleks iz 7 zamechatel'nykh taunkhausov s obshchim basseynom, 2 spal'ny…
$198,690
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Número de plantas 2
Venta: Este moderno adosado en construcción ofrece un alojamiento confortable en la prestigi…
$352,059
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
con Terraza
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