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Mansiones en venta en Paphos District, Chipre

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Tremithousa
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6 propiedades total found
Casa grande 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Descubre el epítome de lujo y confort con esta elegante maisonette de 2 dormitorios, idealme…
$365,271
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Casa grande 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Hermoso acabado y moderno en estilo, este adosado de dos dormitorios cuenta con un salón/com…
$438,692
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Casa grande 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Venta: una impresionante maisonette off-plan situada en el encantador pueblo de Tremithousa.…
$300,058
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Casa grande 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Venta: una impresionante maisonette off-plan situada en el encantador pueblo de Tremithousa.…
$300,058
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Casa grande 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Venta es una maisonette moderna en la zona deseable de Tremithousa. Esta propiedad off-plan …
$300,058
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Casa grande 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Venta es una maisonette moderna en la zona deseable de Tremithousa. Esta propiedad off-plan …
$300,058
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
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