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Dúplex en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
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Tsada
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9 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 296 m²
Piso 13/16
Es el primer y único complejo en Paphos con edificios de alta altura, situado en primera lín…
$4,68M
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Dúplex 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 2/2
Esta exquisita residencia de un solo nivel captura el encanto atemporal de vivir, mezclando …
$982,388
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Dúplex 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 273 m²
Piso 11/16
Es el primer y único complejo en Paphos con edificios de alta altura, situado en primera lín…
$4,56M
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Dúplex 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
BENEFICIOS DE INVERSIONES Ezousa Las suites son más que una inversión segura y segura, es un…
$1,01M
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Dúplex 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 288 m²
Piso 9/16
Es el primer y único complejo en Paphos con edificios de alta altura, situado en primera lín…
$4,59M
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Dúplex 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 2/2
Esta exquisita residencia de un solo nivel captura el encanto atemporal de vivir, mezclando …
$1,02M
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Dúplex 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/3
Apartamento de dos dormitorios – Modern Comfort en el corazón de Universal, Paphos Este eleg…
$559,448
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Dúplex 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 365 m²
Una oportunidad excepcional para poseer un amplio apartamento dúplex en una de las comunidad…
$553,739
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Dúplex 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 288 m²
Piso 9/16
Es el primer y único complejo en Paphos con edificios de alta altura, situado en primera lín…
$4,56M
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

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