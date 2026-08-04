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Casas en Venta en Theletra, Chipre

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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Casa 4 habitaciones en Theletra, Chipre
Casa 4 habitaciones
Theletra, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Venta: Descubra esta espaciosa casa de 4 dormitorios en venta en Theletra, Paphos, que ofre…
$398,830
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
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Kathikas, Chipre
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Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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TekceTekce
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