Wohnung in einem Neubau Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay

von
$521,512
;
11
ID: 27749
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Stadt
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2027
    2027
  • Etagenzahl
    25
    25

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay. Entdecken Sie einen Komplex im Stil der Wasserstadt im Herzen der Business Bay. Er bietet luxuriöses Wohnen am Wasser, erstklassige Ausstattung, einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa.
DXB-00240

Standort auf der Karte

Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage ONE by Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$582,191
Wohnanlage Living like in Milan / Azizi Milan
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$155,014
Wohnanlage Empire LakeViews
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$478,643
Wohnanlage New high-rise Atelis project with pools, co-working areas and direct access to the promenade in Dubai Design District, in the heart of Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,76M
Andere Komplexe
Wohnanlage High-rise residence Vento Tower with a swimming pool and a co-working area in the center of Dubai, Business Bay, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,74M
Das in der lebhaften Business Bay gelegene Projekt Vento Tower liegt im Herzen der Stadt. Willkommen Morgen voller Möglichkeiten und Nächte mit Energie gefüllt.Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern stehen zum Kauf zur Verfügung. Erleben Sie Luxus mit Innenausführungen, in denen jedes …
Wohnanlage KETURAH RESIDENCES The Ritz-Carlton Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,83M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 124–357 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
124.0
1,83M
Wohnung 2 zimmer
235.0
3,12M
Wohnung 3 zimmer
357.0
5,17M
Wohnanlage New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$281,451
Die Premium Wohnanlage im Herzen von Dubai, in Motor City. Das Projekt besteht aus vier Hochhäusern, die durch das gemeinsame Podium verbunden sind und den Bewohnern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen bieten.Vorteile:Geräumige und leuchtende Apartments: große Auswahl an …
