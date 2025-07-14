Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan

Strandwohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan Island

Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und über 7 Kilometer weiße Sandstrände und eine 23 Kilometer lange Uferpromenade bietet. Es besteht aus vier korallenförmigen Inseln, Breeze, Treasure, Dream und View, und beherbergt Luxusresorts, Strandclubs, Wassersportmöglichkeiten und weltbekannte Hotelketten wie Rixos, Mövenpick und DoubleTree. Mit bevorstehenden wegweisenden Projekten wie Nobu und dem Wynn Resort entwickelt sich Al Marjan Island schnell zu einem erstklassigen Ziel für Leben am Wasser, Tourismus und renditestarke Immobilieninvestitionen, nur 45 Minuten von Dubai entfernt.

Die Wohnungen zum Verkauf auf Al Marjan Island, sind ideal gelegen, nur 2 Minuten vom Wynn Resort, 12 Minuten von der Al Hamra Mall, 13 Minuten vom RAK Central, 14 Minuten vom Al Hamra Golf Club, 16 Minuten vom Royal Yacht Club von Ras Al Khaimah, 30 Minuten von der RAK Mall und der Al Qawasim Corniche, 35 Minuten vom internationalen Flughafen RAK, 50 Minuten vom internationalen Flughafen Sharjah und 60 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und der Innenstadt von Dubai entfernt.

Das Projekt erhebt sich 16 Stockwerke über dem Arabischen Golf auf Al Marjan Island und wurde als skulpturale Ikone entworfen, die sich organisch zum Meer hin erstreckt und Architektur mit Natur verbindet, um einen exklusiven Rückzugsort am Wasser zu schaffen. Seine kühne und dennoch fließende Form wird durch eine üppige tropische Landschaftsgestaltung und fließende Wasserspiele ergänzt, die eine ruhige Promenade umgeben. Im Mittelpunkt dieses Projekts steht ein kuratierter Lebensstil voller Wellness und Luxus mit erstklassigen Annehmlichkeiten wie einem hochmodernen Fitnessstudio, einem Yogastudio, einem Endlos-Pool, einem Kinderbecken, einem Padel-Court, einer Joggingstrecke, einer Familienwiese und malerischen Gartenanlagen. Die Bewohner werden durch eine großzügige Vorfahrt und eine beeindruckende Lobby empfangen, von der aus sie direkten Zugang zu den Einzelhandelsgeschäften im Erdgeschoss haben. Durchdacht gestaltete Terrassen und geschwungene Balkone rahmen den unverbauten Panoramablick auf das Meer und die goldenen Sonnenuntergänge ein, während ruhige Zonen wie die Aktivitätswiese, versunkene Sitzbereiche und Wasserlandschaften Entspannung und Gemeinschaft fördern. Die architektonische Gestaltung fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Dieser Standort ist nur wenige Minuten vom künftigen Wynn Resort und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Ras Al Khaimah entfernt und damit eine erstklassige Adresse für gehobenes Wohnen und zukünftige Investitionen.

Das Projekt umfasst eine exklusive Auswahl an Studios, Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen, die sorgfältig entworfen wurden, um zeitgenössischen Luxus mit ruhigem Leben an der Küste zu verbinden. Jede Wohnung verfügt über eine durchdachte Raumaufteilung mit großzügigen Wohnbereichen, hohen Decken und raumhohen Fenstern, die das Innere mit Tageslicht durchfluten und einen atemberaubenden Blick auf das Meer bieten. Das Designkonzept verkörpert zurückhaltende Eleganz mit sanften, neutralen Farbtönen, hochwertigen Oberflächen und der Verwendung natürlicher Materialien wie Stein, um eine ruhige, organische Atmosphäre zu schaffen. Die Wohnungen verfügen über voll ausgestattete Küchen mit hochwertigen Haushaltsgeräten sowie Einbauschränke, die maximalen Stauraum bieten und gleichzeitig eine elegante, moderne Ästhetik bewahren. Geräumige Balkone erweitern den Wohnbereich nach draußen, verstärken die Verbindung zur Natur und schaffen private Rückzugsorte zum Entspannen. Die Innenräume sind eine harmonische Balance aus Funktionalität und Stil, die Komfort, Raffinesse und einen Lebensstil bieten, der sowohl auf Schönheit als auch auf Praktikabilität basiert.

RKT-00021